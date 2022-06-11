〈能源盤後〉通膨太火燙 美元跳漲 原油收低 但仍連7周上升

原油期貨價格周五 (9 日) 收低，抹去早盤漲幅，係因美國 5 月通膨數據較預期更火燙，致使美元走高、股市下挫，但 WTI 原油周線仍創連續第七周上升。

能源商品價格

7 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 84 美分或 0.7%，收每桶 120.67 美元，本周上漲 1.5%。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.06 美元或 0.9%，收每桶 122.01 美元，本周上漲 1.9%，為連續第四周上漲。

WTI 原油期貨和 Brent 原油期貨周三均創 3 月 8 日以來最高收盤價。

7 月交割的汽油期貨價格下跌 2.4%，收近每加侖 4.1722 美元，在周四收創紀錄高點後走勢回落，本周下跌 1.9%。

7 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.8%，收每加侖 4.3667 美元，本周上漲 2%。

7 月交割的天然氣期貨價格下跌 1.3% ，收每百萬 Btu 8.85 美元，本周上升 3.8%。

市場推動力

隨著美元指數大升 1%，原油期貨價格自近 3 個月高點回落。此前，美國 5 月消費者物價指數 (CPI) 年增 8.6%，仍居 40 年高位，引起市場預期 Fed 將更積極升息，以努力控制飆漲的物價。

美元走強恐不利於美元計價的大宗商品，因這對使用其他貨幣的買家而言更加昂貴。

美股同日大跌，道指大挫 880 點、S&P 500 下跌 2.9%。股市的急劇拋售恐拖累其他資產，尤其是在投資者被迫平倉以滿足追加保證金要求的情況下。

然而，Oanda 美洲高級市場分析師 Edward Moy 報告指出，原油的疲軟程度相對較低。「隨著經濟前景繼續暗淡，部分交易者進入去風險模式，但沒有人真的想放棄今年最棒的交易，也就是石油和能源股。」

油田服務公司貝克休斯周五表示，本周美國石油鑽井平台數量增加了 6 座，達到 580 座，高於去年同期的 461 座。

由於燃料需求持續強勁，本週油價上漲。美國能源資訊署 (EIA) 本周稍早公布，汽油庫存進一步下降，這表明隨著夏日駕駛旺季全面展開，需求將進一步增加，儘管美國汽油平均價格預計將首次達到每加侖 5 美元。

ING 大宗商品策略主管 Warren Patterson 報告中表示，「汽油庫存略高於 2.18 億桶，這水準通常是駕駛旺季接近尾聲時才看得到，不是一開始就出現。」

投資者繼續追踪中國局勢發展，根據新聞，北京和上海部分地區在稍早解封後，又重新啟動封控。

SPI 資本管理公司執行合夥人 Stephen Innes 表示，石油綜合商品已經接受中國「走走停停的經濟」，但美國經濟恐陷入停滯性通膨，原油可能面臨美元走強的阻力。

Innes 表示，儘管政府持續釋出戰略石油儲備 (SPR)，且 OPEC + 擴大增產計畫，但卻未能令石油降溫。多頭認為，11 月大選一步步逼近，當局可能會越來越絕望，甚至可能允許委內瑞拉向歐洲出口，「這可能成價格上限」。

「但無論股市做什麼，石油市場最清晰的解讀是，我們越進入夏日駕駛季，緊繃的原油和石油產品市場供應仍會持續支撐石油。」



