美國天然氣價格翻倍 本地產業抱怨LNG出口歐洲政策

伴隨天然氣價格持續暴漲，美國工業企業正面臨更高的成本壓力。這使得對歐洲的液化天然氣 (LNG) 出口，面臨愈來愈多的反對聲音。

美國天然氣期貨今年翻了一倍，遠遠超過零售汽油和柴油的漲幅，這讓美國人對美國能源行業和政府感到憤怒。

今年美國主要地區的天然氣產量放緩，部分原因是管道容量不足，惡劣的天氣也造成了減產。

俄羅斯對烏克蘭的入侵和隨後的制裁，導致美國增加液態的天然氣出口。 3 月中旬，美國液化天然氣工廠消耗了國內產量的 15%。

美國化工企業 Huntsman 執行長 Peter Huntsman 表示，天然氣價格上漲直接推高了公司生產聚氨酯的成本，這一產品廣泛用於電子產品和家具等。

他表示，公司去年因原材料成本上升損失超過 15 億美元，其中大部分是由於能源漲價所造成。

生產塑料和建築壁板的 Westlake Chemical 估算，天然氣價格每上漲 1 美元 / 百萬英熱單位 (mmBtu)，公司年度成本就會增加約 1 億美元。

美國天然氣價格目前每 mmBtu 約 7.782 美元，遠高於年初的約 3.730 美元，但還遠低於歐洲的 31 美元和亞洲 24 美元價格。

歐洲的需求激增，分析師預計價格將保持高位。但許多工業公司高管認為，曾經是天然氣進口大國的美國，應該停止出口天然氣，優先考慮自己的需求。

工業能源消費者協會 (IECA) 主席 Paul Cicio 公開表示，如果無法保證美國國內天然氣和電力價格不會受到過量 LNG 出口的威脅，製造業領域就無法進行投資和創造就業機會。協會已公開呼籲美國政府停止批准液化天然氣出口許可證，直到美國低天然氣庫存狀況得到緩解。