拒用盧布支付 俄羅斯停止向荷蘭公司供應天然氣

俄羅斯將停止向荷蘭供應天然氣，丹麥可能會是下一個。

荷蘭天然氣貿易公司 GasTerra BV 表示，公司拒絕俄羅斯天然氣工業 (Gazprom) 和俄羅斯總統普丁所實施的新支付條款後，周二 (31 日) 天然氣供應將停止。丹麥的 Orsted A/S 表示，公司也不願做出妥協，正在為斷供做準備。

此前由於支付問題，俄羅斯已經停止向波蘭、保加利亞和芬蘭供氣。

GasTerra 在其網站發布公告稱，公司不會同意俄氣的支付要求，因為這樣做有違反歐盟制裁的風險，而且所需支付方式，存在太多的財務和運營風險。

俄羅斯對歐洲公司實施了新的支付條款，其中包括在 Gazprombank 開立盧布帳戶。

GasTerra 表示俄氣將自周二停供天然氣，這意味著由現在到 10 月初，將有約 20 億立方公尺的天然氣無法交付，公司正藉由向其他來源購買天然氣，來應對這一情況。

Orsted A/S 表示，在與俄氣的合約中，沒有以盧布支付的法律義務，支付截止日期是 5 月 31 日星期二。它在一份聲明中表示，公司將繼續以歐元支付。

目前丹麥約 4% 的能源消耗和荷蘭約 2% 的能源消耗來自俄羅斯天然氣。

歐洲國家在如何處理莫斯科的要求方面存在分歧，主要買家如義大利 Eni SpA 和德國 Uniper SE 曾表示，他們已經找到了支付的解決方案，並預計供應將繼續。

天然氣斷供消息傳出後，荷蘭下月天然氣期貨由跌轉升，一度上漲 2.2%。隨後持平於約每兆瓦時 86.9 歐元。