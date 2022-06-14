〈能源盤後〉北京疫情恐擴散 原油創近1周最低盤中 最終市場轉念拉回

原油期貨價格周一 (13 日) 收高，為 3 個交易日來首次上升，但早盤因中國新冠病例再次上升，以及上周美國通膨數據高於預期，讓原油價格創近一周來最低盤中水準。

能源商品價格

7 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 26 美分或 0.2%，收每桶 120.93 美元，盤中低點觸及 117.47 美元。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 26 美分或 0.2%，收每桶 122.27 美元，盤中低點觸及 118.93 美元。

WTI 和 Brent 原油周一盤中均觸及 6 月 7 日以來最低水準。上周這兩大基準原油均創 3 個月高點。

7 月交割的汽油期貨價格下跌 3.3%，收近每加侖 4.0353 美元，自上周創下的史上高點回落。

7 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.9%，收每加侖 4.2834 美元。

7 月交割的天然氣期貨價格下跌 2.7% ，收每百萬 Btu 8.609 美元。

市場推動力

北京酒吧疫情恐外溢擴散，影響至少 15 地區中的 183 人。當局再度實施大規模篩檢，還要求檢測期間要封鎖。

價格期貨集團資深市場分析師 Phil Flynn 表示，市場擔心中國恐因新冠肺炎疫情上升而封鎖更多城市，以及利率上升的預期心理抹殺美股，挫傷能源需求前景，導致油價周一早盤下跌。

然而，午盤市場對中國進一步封鎖的擔憂似乎有所緩解，交易者關注點轉回「供應緊繃」這一點。

OANDA 高級分析師 Edward Moya 表示，在能源資訊署 (EIA) 周一示意，石油市場在可預見的未來仍將保持緊繃後，油價走高。

EIA 的數據顯示，2021 年石油和天然氣行業的勘探和開發支出費用較 2015 年至 2019 年疫情爆發前 5 年的平均水平低 28%。

Moya 表示，有鑑於此，華爾街風險胃口快速縮減之際，少數仍看起來有吸引力的交易就是石油。「你可看出石油市場非常緊繃，因為即使是中國新冠疫情前景惡化的大新聞，也沒讓原油價格大幅下跌。」

彭博社周一報導，援引利比亞石油部長 Mohamed Oun 的評論，由於政治抗議，利比亞的石油生產幾乎停止，單日產量從去年的平均 120 萬桶下降了約 110 萬桶。

儘管如此，由於上周五公布的消費者物價指數 (CPI) 年增 8.6%，顯示通膨仍在 40 年高位，美股周一再度大跌，全球股市也持續遭拋售。

德國商銀大宗商品分析師 Carsten Fritsch 報告表示：「如果 Fed 以大幅升息作為回應，美國經濟會陷入衰退，這也會影響全球最大石油消費國的石油需求。」

與此同時，據《華爾街日報》周日晚間報導，美國拜登總統預計將宣布下個月造訪沙烏地阿拉伯。Flynn 表示：「這讓大家猜測沙烏地阿拉伯可能會增加產量，但我還是非常質疑沙烏地阿拉伯會這麼通融回應美國的增產要求。」

Fed 恐將更積極緊縮貨幣政策的預期心理推升美元，ICE 美元指數上升 0.8%。美元上升不利於其他美元計價的大宗商品價格，因為使用其他貨幣的買家會因機會成本上升而削弱其購買興趣。

