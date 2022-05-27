從俄國斷供到中國防控 不確定性壟罩全球天然氣市場

俄烏開戰後，歐洲能源安全成為各界關注的焦點，在冬季旺季到來以前，業界主管表示，全球天然氣買家和賣家正在為俄羅斯斷供天然氣的不確定性做準備，同時面對歐洲和中國不明朗的需求前景。

俄烏戰事打亂了俄羅斯對歐洲的天然氣供應，並將天然氣價格推升至歷史新高，引發能源安全疑慮。

產業人士表示，除了變幻莫測的天氣之外，目前不清楚俄羅斯對歐洲的供應量是否會減少，也不確定歐洲能否及時建立新的輸氣管線來取代俄氣，還有中國何時能解除會干擾能源進口的防控措施。

歐洲部分國家供過於求

殼牌 (Shell) 執行副總裁 Steve Hill 近期在世界天然氣大會上表示：「我們對接下來會發生什麼事充滿不確定。」他說，隨著天然氣供應規畫從過去的由東向西，轉變為由西向東，基礎設施方面出現一些限制，使情況比原先想像的還要更複雜。

挪威國家石油公司 (Equinor) 營銷和交易副總裁 Peder Bjorland 也說，天然氣的流向變化，創造出一個奇怪的市場，即英國在內的部分歐洲國家出現供過於求，但卻沒有基礎設施可以將天然氣運往德國等重要需求中心。

產業領導者說，這會導致英國指標 NBP(National Balancing Point) 天然氣與荷蘭批發天然氣出現巨大價差，雖然有助於激勵基礎建設投資，進而減少供應瓶頸，但打造基礎設施是需要時間的。

為了降低對俄氣的依賴，目前德國正在興建液化天然氣 (LNG) 接收站，且已就浮動式儲槽和再氣化裝置工程敲定承包合約。

S&P Global Commodity Insights 全球天然氣戰略主管 Michael Stoppard 說：「這是一場與時間的競賽，再氣化裝置可能會在冬季結束前開始運作，但不會在冬季開始前，這是個非常微妙的平衡。」

歐亞爭奪資源

另一方面，北半球冬季嚴寒也可能引爆歐洲和亞洲之間的天然氣爭奪戰，進而推高價格，市場不確定性和價格波動正促使歐亞買家尋求長期能源供應。

Woodside Energy Group 執行長 Meg O’Neill 認為，隨著市場對供應中斷進行調整，明年的液化天然氣價格將保持在高點。