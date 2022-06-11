經濟放緩拖累產業獲利 大摩看好這三檔晶片股更耐壓

隨著經濟走疲機率上升，半導體產業獲利亮起警訊，摩根士丹利 (Morgan Stanley)(大摩) 分析師仍看好幾檔類比 IC 和半導體設備股，在艱困的環境中抵禦經濟放緩風險。

大摩分析師 Joseph Moore 周五 (10 日) 以經濟風險為由，下調 2023 年半導體產業獲利預期，稱經濟成長減速風險似乎無法避免，含恩智浦、安森美與德儀在內，多家晶片股遭大摩下砍目標價。

目標價調降名單：

恩智浦 (NXPI-US)：自 194 美元下調至 180 美元

安森美 (ON-US)：自 60 美元下調至 56 美元

德儀 (TXN-US)：自 107 美元下調至 155 美元

泰科電子 (TEL-US)：自 147 美元下調至 140 美元

安費諾 (APH-US)：自 79 美元下調至 75 美元

微芯 (MCHP-US)：自 85 美元下調至 81 美元

Sensata(ST-US)：自 62 美元下調至 57 美元

類比 IC 廠微芯科技 (Microchip Technology) 和 Sensata Technologies 雖然也被砍目標價，Moore 仍將兩者視為首選，並給予「優於大盤」(Overweight) 的股票投資評等。

Moore 解釋，相較於其他半導體公司，微芯和 Sensata 的業務更具彈性，它們也跨足車用和工業領域，這方面的需求一直都優於其他市場，合理的估值也是他中意兩家公司的原因之一，微芯和 Sensata 目前本益比約為 12 倍。

Moore 同時看好半導體設備供應商在艱困時期取得獲利成長，他的首選是科林研發 (LRCX-US)，認為該公司有望在關鍵的記憶體製程領域中占有一席之地。