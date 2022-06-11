美國12日起取消入境篩檢 聯合、達美航空可望成最大贏家

美國疾病管制預防中心 (CDC) 周五 (10 日) 宣布取消入境出示 PCR 採檢陰性證明，消息令航空業和利益團體為之振奮，華爾街投行表示，聯合航空 (UAL-US)(美聯航) 和達美航空 (DAL-US) 有望成為最大贏家。

CDC 在美國當地周五晚間發布公告，撤銷國際旅客的入境篩檢措施，新規定將於 6 月 12 日 0 時起生效。

Jefferies 分析師 Sheila Kahyaoglu 周五 發布報告表示，篩檢規定被視為阻礙旅遊需求的主要因素之一，尤其是企業端，撤銷篩檢規範可望為跨大西洋航線帶來助力，這是航空公司最賺錢也是最繁忙的航線之一。

在眾多航空公司當中，Kahyaoglu 看好聯合航空成為最大受益者。他說，美聯航在疫情初期延後飛機的退役時間，期間也有採購寬體飛機，種種佈局可望加快公司在跨大西洋航線的飛機部署作業，並從入境篩檢規定取消後的潛在需求中獲益。

Kahyaoglu 並說，高度仰賴跨大西洋飛行需求的達美航空，也有望從入境篩檢措施解除得利。達美航空有 52% 的國際運能與跨大西洋航線有關，高於同業平均的 43%，不過，其寬體機隊規模仍較疫情爆發前小。

然而美聯航、達美航空和美國航空 (AAL-US) 周五仍隨著大盤慘跌而走低，美國航空以近 5% 的跌幅領跌。