美通膨加劇 拜登抨擊石油及海運業、重申不干涉Fed決策

美國 5 月通膨率意外創衝上逾 40 年高點，總統拜登周五 (10 日) 重申抗通膨是首要任務，並再次把創紀錄的汽油價格怪罪於俄國總統普丁侵烏導致物價上漲，同時把矛頭對準埃克森美孚 (Exxon Mobil) 等「貪婪」的油商，以及「高得離譜」的海運運價。

美國周五公布的數據顯示，由於房租、汽油和食品價格大幅上漲，5 月消費者物價指數 (CPI) 年增率意外再刷新 40 年紀錄，6 月消費者信心指數重挫到歷史低點。

美國總統拜登發布聲明說：「今天的數據，說明我為何把打擊通膨作為首要經濟任務。雖然關鍵的『核心』通膨率降溫是件好事，但降得不夠多，也不夠快。」

拜登在洛杉磯港演說中表示，美國應該做更多事、把通膨更快壓制下來，並呼籲國會通過法案，以降低能源成本、海運運價和處方藥價格。

針對運價，拜登說，亞洲到美國航線的九大航商漲價幅度最高 1000%，短短一年獲利翻為七倍、達到 1900 億美元，「我們要讓九大外國航商明白，他們無法繼續敲詐行為。」

拜登也抨擊埃克森美孚 (XOM-US) 等石油巨擘，要他們別再只把錢拿去買庫藏股，應該用於投資產能。

他呼籲對油商的庫藏股課稅，「埃克森美孚今年賺的錢比上帝還多，他們應該開始投資、開始繳稅。」美國民主黨已有議員提議對上市石油公司的庫藏股徵稅。

拜登嚴厲而尖銳的措辭，反映美國民眾對經濟現況的普遍擔憂，即使就業市場仍活絡。分析師預測，如果通膨再不降溫，民主黨可能在 11 月期中選舉失去國會的席次優勢。

凸顯 Fed 打擊通膨角色

拜登上周在白宮會晤美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾，強調 Fed 在控制物價方面所扮演的角色。白宮國家經濟委員會 (NEC) 主任狄斯 (Brian Deese) 周五重申此觀點，他說：「Fed 擁有它所需要的工具，我們提供政策運作所需的空間。」

一名白宮內部人士證實，通膨一直影響拜登團隊的決策，幕僚一直不願就減免學貸或取消中國關稅等議題做決定，他們擔心通膨惡化，也不願給共和黨人做文章的機會。

愈來愈多民調顯示，美國民眾認為通膨和經濟是最迫切的問題。例如華爾街日報全國民意調查中心的調查顯示，83% 受訪者認為美國經濟「不好或不太好」，35% 對自己的財務狀況感到不滿意。