美國Freeport LNG宣告不可抗力 100萬公噸液化天然氣無法出貨

美國南部德州 Freeport LNG 公司，已向客戶宣告不可抗力，主因該公司所營運的 Freeport 液化天然氣 (LNG) 工廠周三 (8 日) 發生火災，導致工廠營運至少需停擺三周。估計 6 月銷售近百萬公噸受到影響。

位在德州的 Freeport 液化天然氣工廠，於美國時間周三上午 11:40 左右發生火災，負責工廠營運的 Freeport LNG 表示，由於液化設備受損，至少將停止運作三周，造成相當於大型燃氣發電廠一年使用量的 100 萬公噸液化天然氣的供給中斷。目前仍在調查火災原因。

日本東京電力和中部電力所共同出資的 JERA 與大阪瓦斯，每年合計從 Freeport 取得約 460 萬公噸的液化天然氣。

一般來說，當賣方無法依約供貨給買方時，有必要給予補償，而這回 Freeport LNG 宣告「不可抗力」(Force Majeure)，應該是為免除相關賠償責任。

關係人士透露，Freeport LNG 已於周三 通知客戶，但還不清楚買方是否接受；而 Freeport LNG 對此表示不予置評。

大阪瓦斯和 Freeport LNG 簽有年供應量 232 萬公噸的液化天然氣調度合約，除了都市瓦斯用途之外、也有轉賣給其他業者。大阪瓦斯表示，Freeport 停止營運三周，對於當前日本國內穩定供應沒有影響，但如果轉為長期化影響，可能有必要以價格更高的現貨交易來替代；而關於交易業務，該公司只表示將留意詳細狀況。

另外 JERA 同樣每年從 Freeport LNG 調度 232 萬公噸的液化天然氣，對於發電和交易業務的影響，該公司表示還在確認中；而有關「不可抗力」的相關事宜，JERA 表示無法評論。

Freeport 的年產能，約占美國液化天然氣總產量的 2 成，會對全球供給帶來很大影響。自從俄羅斯侵略烏克蘭以來，歐洲國家大量進口美國生產的液化天然氣，周四 (9 日) 歐洲市場的液化天然氣價格，一度較前日上揚約 2 成。

除了 JERA 和大阪瓦斯之外，英國石油 (BP)、法國道達爾能源 (Total Energies) 和南韓 SK 集團，也都有向 Freeport 購買液化天然氣。