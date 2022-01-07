LNG天價將明顯貢獻營收 殼牌70億元股票回購如期進行

石油和天然氣巨頭殼牌 (RDS.A-US) 表示，雖然去年最後三個月的業績喜憂參半，但其 70 億美元的股票回購計畫在 2022 年將繼續「按部就班」進行。

這 70 億美元資金主要來自去年殼牌將其二疊紀盆地業務出售給康菲石油公司 (ConocoPhillips)(COP-US) 的收益。

該公司在面臨環保人士的壓力下，不斷努力證明可以經由能源轉型為股東創造價值。該公司於 12 月宣布將出售所得收益中的 15 億美元返還給投資人。殼牌 7 日表示，剩餘的 55 億美元「將以股票回購的形式按部就班地分配」。

在股東支持下，殼牌將股權結構簡化，並將總部由荷蘭遷至英國，並在英國召開了第一次董事會。

身為全球最大液化天然氣 (LNG) 生產商，殼牌表示，其綜合天然氣業務預計將「明顯高於 2021 年第 3 季」；當時 LNG 價格因供應問題被推升至創歷史新高。

殼牌表示，它已經克服了許多「供應問題」，但它指出，產量受到計劃之外的維修工作影響，尤其是在澳大利亞。該公司位於西澳大利亞海岸外的大型海上 LNG 平台 Prelude 在 12 月初遭遇停電，預計將至少關閉到 2 月底。

由於對 LNG 的需求飆升，尤其是歐洲，天然氣價格在 12 月進一步上漲，已經達到歷史新高水平。

但殼牌警告，由於價格波動，天然氣部門的營運現金流可能會受到高額保證金的影響。

在石油部門方面，由於殼牌位於加拿大的 Scotford 煉油廠正進行長期維修，加上去年夏天墨西哥灣颶風 Ida 的持續影響，煉油利潤受到打擊。它表示，石油交易和煉油收益預計將「顯著低於」第 3 季。

殼牌補充說，其石油部門現金流將受到與歐洲和北美石油產品銷售相關的碳排放計劃約 10 億美元支出的影響。

殼牌於 12 月初完成以 95 億美元價格向康菲石油出售其美國二疊紀盆地資產。該公司承諾將 70 億美元收益返還股東，其餘將用於加強其資產負債表。殼牌將於 2 月 3 日發布第 4 季財報。