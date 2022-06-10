俄羅斯賣油收入增加 美國官員：已要求印度購買上不要「太過份」

拜登政府的主要國際能源顧問呼籲印度，在購買俄羅斯石油一事不要「太過份」，影響整體經濟制裁的效果。

美國國務院資深能源安全顧問 Amos Hochstein 表示，他曾敦促印度不要在西方消費者為創紀錄燃料價格買單時，從俄羅斯折價原油中獲取利益。

報導指出，在歐美禁止俄羅斯石油進口之際，印度在 6 月份進口俄羅斯石油的數量，飆升至去年月均水準的 25 倍。

Hochstein 周四 (9 日) 在參議院委員會舉行的聽證會上表示，美國並未提出二級制裁，因此不能禁止印度向俄羅斯買油，但要求印度不要太過份。他認為，印度購油存在「上限」，但沒有提供進一步細節。

Hochstein 坦承，莫斯科現在從原油和天然氣銷售中所賺到的錢，甚至高於戰爭前，但這主要是由於全球能源價格走高，超出任何人的預期。

他表示，雖然俄羅斯對中國和印度的銷售價格，與其他國家的供應相比已經打了折扣，但全球市場價格飆升，意味著俄羅斯現在的收入可能會更高。

國際能源署 (IEA) 5 月份表示，俄羅斯的石油收入自年初以來增長了 50%，達到每月 200 億美元，其中歐盟在其出口中所占比例最大。歐盟對俄羅斯石油的禁令預計將在今年年底全面生效，這可能會削減該收入。