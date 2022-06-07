菲國將調漲輸日香蕉價格 揮別昔日「物價優等生」

全球性通膨導致菲律賓輸日香蕉的生產和運輸成本上揚，據傳菲國政府最快周三 (8 日) 會向日本零售業界團體提出漲價要求。由於過去 20 年日本市面銷售的菲律賓香蕉價格一直維持平穩，有「物價優等生」之稱，漲價要求實屬罕見。

在全球性通膨問題的影響之下，菲律賓香蕉的生產和運輸成本都出現上揚，蕉農收入也遭到壓縮。據日本《讀賣新聞》周二 (7 日) 報導，菲律賓政府為解決相關問題，最快在周三 (8 日) 就會向日本超市業者和商業設施所加盟的「日本零售業協會」(Japan Retailers Association) 提出漲價要求。具體理由包括能源價格上漲所導致的肥料、燃料和運輸成本上揚，以及菲國蕉農難以確保收益。

根據日本財務省的貿易統計，日本 2021 年的香蕉進口量約 110 萬公噸，在日本從國外進口的水果當中、數量居冠，有將近 8 成的進口香蕉來自菲律賓。過去曾有一段時期，香蕉在日本是高級水果。

目前在日本東京，香蕉的零售價格大約每公斤 200~250 日圓 (約新台幣 45~56 元)，如此行情已持續 20 年以上。日本國內生產居多的柑橘類和蘋果等，行情則都出現上揚。

在日本，香蕉有營養價值高且價格低廉的優點，深受當地消費者歡迎，因此許多超市都將香蕉擺放在最醒目的店門口。隨著目前愈來愈多的商品漲價，日本家庭負擔正在加重。