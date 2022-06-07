美日利差擴大 日圓兌美元貶破132改寫20年新低

美國 10 年期公債殖利率再度升破 3% 整數關卡，在美日利差擴大的壓力下，日圓兌美元周二 (7 日) 貶破 132，是 2002 年 4 月以來年最低水準，再次點燃日本出手干預的疑慮。

截稿前，日圓兌美元在亞洲盤報 132.66 日圓兌 1 美元，約貶 0.61%，改寫 5 月 9 日觸擊的 131.35 日圓近期低點，日圓兌歐元也觸及七年來最低。

日本財務大臣鈴木俊一周二表示，日本政府正在密切關注日圓走勢，重申任何失序的波動都會造成負面影響。

美國上周五公布的 5 月非農就業新增人數高於市場預期，強化美國聯準會 (Fed) 積極打壓通膨的預期心理，美國 10 年期公債殖利率升破 3%，是 5 月中旬以來首見。

然而日本銀行 (BOJ，央行) 總裁黑田東彥周一再度公開表示，貨幣緊縮不是檯面上的選項，顯示日本仍以支持經濟活動為優先並維持貨幣寬鬆政策。

美、日利差擴大使日圓遭拋售，分析師認為，現在幾乎沒有什麼因素能阻止日圓貶值。三菱 UFJ 摩根士丹利證券分析師 Daisaku Ueno 說：「美元買家就算認為美元已經過高，還是會被實際需求驅動而買進。」

日本仰賴進口能源，日圓貶值加上國際油價上漲，使日本貿易逆差日益沉重，日本企業和家庭對日圓貶值的抱怨聲音也愈來愈大。

假如日本能開放國際觀光，將有機會從日圓貶值獲得彌補。目前日本開放每日最多 2 萬人入境，且僅限團客。

瑞穗銀行 Daisuke Karakama 預估，每日限制 2 萬人入境帶來的效益，只能抵銷一個月的貿易逆差，扭轉日圓走貶的力量不夠強。

分析師為阻貶日圓開出三個補救對策，但每個都有政治阻礙，難以執行。這三個選項包別是：完全取消入境限制，日本央行讓利率目標更靈活，以及重啟更多閒置的核反應爐。

Gaitame.com 研究所主任 Takuya Kanda 預測，日圓下一個技術關卡是 135.15。