日本5月製造業PMI報53.3 擴張步調放緩

標普全球 (S&P Global) 周三 (1 日) 公布，日本 5 月 au Jibun Bank 製造業 採購經理人指數 (PMI) 終值為 53.3，略低於 4 月時的 53.5，擴張步調放緩。

日本 5 月份的製造業 PMI 連續 2 個月走緩，且為 2 月以來最低，儘管整體表現顯示復甦腳步仍相當穩健。

其中 5 月生產連續 3 個月增加，新訂單數量也連續 8 個月成長，不過成長率卻都降至最低水準。需求減少、交期遲延和原材料短缺問題等多重因素，都對採購成本帶來不良影響，使供應鏈所承受的壓力攀升。

採購價格上揚率是近 14 年來最高，也是調查史上第 4 快的上揚步調。由於混亂狀況持續，企業正進一步拉高安全庫存量。原材料的庫存數量也出現調查史上第 2 快的增速。

由於中國的 COVID-19 疫情惡化，5 月日本製造業的海外營收減少。這已使日本製造業的全新出口訂單連續 3 個月減少，降幅是 2020 年 7 月以來最大。

供應商的貨品交期是近 7 個月來最長。日本製造業正在進一步的拉高安全庫存量，原材料和半成品的庫存增加步調是調查史上第 2 快。

剩餘訂單增加率創 2021 年 4 月以來最高，顯示出日本製造業的產能承受一定壓力。為此日本製造業增加人手來因應，雇用人數連續 14 個月增加，且增加率加速。

關於今後展望，日本製造業認為在接下來一年內的產出仍將繼續增長，並預測疫情和俄烏戰爭的影響會逐漸消退，需求和供應鏈都將穩健復甦。

標普全球的經濟學家 Usamah Bhatti 表示，業界預估 2022 年日本製造業產出增加率將落在 2.9%，這個數字和標普全球市場財智 (S&P Global Market Intelligence) 的看法相同。