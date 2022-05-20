日本4月核心CPI年增2.1% 通膨率超越日銀目標

日本 4 月核心消費者物價指數 (CPI) 年增 2.1%，年增率較 3 月份的 0.8% 大幅上升，達到 2015 年 3 月 (2.2%) 以來最高水準，全指數 CPI 也上揚 2.5%，超越日本央行政策目標。通膨率上升主因是生鮮以外食品的價格上揚，同時手機通訊費大幅調降的影響已經大致去除。

日本總務省周五 (20 日) 公布 4 月份的全國消費者物價指數 (CPI，2022 年 = 100)，不含生鮮的核心 CPI 報 101.4，較去年同期上揚 2.1%，合乎市場預期，是連續 8 個月出現上升，若以增幅來看，則是 2015 年 3 月 (2.2%) 受消費稅增稅影響以來的最大增幅。

日本各大行動通訊公司曾在 2021 年春天推出低價的月租方案，之後大約一年左右成為壓低日本 CPI 的一大主因，但如今相關影響已逐漸褪去。

以查價品項來看，能源相關價格年增 19.1%，上揚水準和 3 月份 (20.8%) 相當；電費上揚 21%，汽油價格上揚 15.7%。而光是能源品項的漲價部分，就將全指數 CPI 推升 1.38 個百分點。不含生鮮的食品價格上揚 2.6%，增幅也高於 3 月份的 2.0%。