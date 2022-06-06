調查：日本民眾透過手機接觸媒體時間 首度超越電視機

日本「Hakuhodo DY Media Partners」的調查結果顯示，日本民眾每周透過手機接觸媒體的時間，平均長達 146.9 分鐘、超越電視的 143.6 分鐘，是 2006 年展開調查以來，首度出現逆轉，原因是在新冠肺炎疫情影響下，人們在家使用串流服務的時間拉長。

Hakuhodo DY Media Partners 是在 2022 年 1 月 20 日至 2 月 4 日期間，以郵寄方式針對 15 到 69 歲的日本民眾展開問卷調查，共有 652 人作答。

問卷調查結果顯示，日本民眾每周接觸媒體的總時間平均長達 445.5 分鐘、也就是將近 7 個半小時，比起疫情嚴重時的 2021 年少了 5.4 分鐘，但是較 2020 年的 411.7 分鐘高出許多。

民眾利用手機接觸媒體的時間，較 2021 年多 7.7 分鐘，而利用電視接觸媒體的時間，較 2021 年少 6.4 分；兩者各占接觸媒體總時間的 3 成左右。

到 2009 年為止，日本民眾透過電視接觸媒體的時間，都超過總時數的 5 成以上；不過在手機運用日益多元的情況下，近來電視的比率一路降至 3 成水準。

Hakuhodo DY Media Partners 媒體環境研究所高級研究員新美妙子表示，一些新服務可讓人們透過手機觀看電視節目，欣賞影音內容的方式也更加多樣化。

另外，日本電視機的聯網率達 51.4%，為 2012 年以來首度過半； 3 成以上受訪日本民眾利用「TVer」影音串流服務觀看電視節目；使用「Amazon Prime」和「Netflix」等訂閱制影音平台的日本民眾，也微幅增加至 47.5%、連續 6 年攀升。

以年齡分布來看，大約 5 成的 15~19 歲男女，都是透過手機來接觸媒體；而 50 和 60 多歲民眾則大多利用電視來接觸媒體，比例高於手機。

由於在家時間拉長，年輕族群使用「LINE」、「ZOOM」這類通訊軟體來和親朋好友取得聯繫的情形變得相當普遍，10 多歲族群的利用率達 23.6%，20 多歲族群的利用率達 29.6%。新美妙子分析，疫情造成人們難以外出，而這類讓人宛如實際見面的服務也博得人們青睞。