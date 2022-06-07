〈蘋果WWDC〉蘋果新品亮相 技術分析師：消費者興奮 投資者卻嗨不起來

蘋果 (AAPL-US) 周一 (6 日) 舉行全球開發者大會 (WWDC)，發布一系列新產品，包括新晶片、iPhone 新作業系統和新款 MacBook，著實令消費者興奮，但投資者不應該對蘋果股票感到興奮。

蘋果周一上漲 0.76 美元或 0.52%，收每股 146.14 美元，約與那斯達克綜合指數 0.4% 升幅和 S&P 500 上漲 0.4% 的走勢相符。

趁著蘋果推新品，適合買進蘋果股票嗎？ 22V Research 技術分析師 John Roque 指出，現在蘋果股票技術面上沒有太令人喜歡的點，其交易價低於其 50 天和 100 天移動平均線 (MA)，這代表下行走勢，其 200 日 MA 和 40 周 MA 看起來正在滾動，但仍高於向上傾斜的 12 個月 MA。如果蘋果股價跌破 140 美元，就可能朝 100 美元發展。

蘋果今年迄今已下跌 18%，不僅是技術數據表明蘋果股價還有更大下跌空間。DataTrek 聯合創始人 Nicholas Colas 指出，該股也存在估值問題。以 12 個月預估獲利計算，蘋果現行股價本益比 22，較 S&P 500 指數的本益比 17.4 高出許多。

油價上漲也可能使蘋果股價承壓，因為消費者恐因加油支出提升，削弱對蘋果新品的購買能力。

儘管如此，Colas 指出，蘋果股價在 S&P 500 指數中權重達 6.5%，比重大於整個能源板塊，能源板塊權重 4.8%。「這仍是我們最喜歡用以衡量蘋果公允價格水準的考量點，就是當蘋果權重與能源板塊相當的時候。」