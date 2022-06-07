〈紐約匯市〉市場聚焦美國CPI 美元小漲 日圓再探20年新低

市場本周將迎來關鍵的美國通膨數據，隨著風險偏好在美股尾盤轉弱，美元指數周一 (6 日) 溫和上揚，日本央行總裁堅定不移的寬鬆立場，使日圓再度貶至 20 年新低。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.26%，報 102.41。

聯準會 (Fed) 將於下周公布 6 月利率決議，外界普遍預期將升息 50 個基點 (2 碼)。央行會議前夕，投資人首先將關注周五(10 日) 的消費者物價指數(CPI)，尋找與未來升息路徑有關的任何線索。

西聯匯款 (Western Union Business Solutions) 高級分析師 Joe Manimbo 說：「 風險偏好在本周的的重大事件 (CPI 報告發布) 之前為市場定下基調，且這項重大事件將真正影響央行今年的政策預期。」

Manimbo 認為，市場肯定已計入下周和 7 月的升息預期，但對 9 月仍摸不著頭緒，若要觀察未來幾個月的政策動向，本周的 CPI 報告、下周的 Fed 會議甚至是傑克森霍爾全球央行年會，將是了解 9 月是否暫停升息的關鍵事件。

歐元兌美元跌 0.25% 至 1.0692 美元。

歐洲央行 (ECB) 將率先在本周召開利率會議。美銀證券 (BofA Securities) 目前預期，ECB 今年將升息 150 個基點，包含 7 月和 9 月的 50 個基點。

英鎊兌美元延續上漲態勢，升 0.37% 至 1.2531 美元，英國首相強生 (Boris Johnson) 周一通過由保守黨議員發起的不信任投票，雖成功保住黨魁和首相職位，但強生的政府地位不免遭受動搖。

英鎊是今年 G10 貨幣當中表現第三差的貨幣，僅次於日圓和瑞典克朗。

德意志銀行 (Deutsche Bank) 首席國際策略師 Alan Ruskin 稱，本次表決顯示強生的領導地位已受動搖，增加了內閣在未來幾周辭職的風險，長遠來看，強生的勝利不太可能影響投資人對英鎊的策略。

日本央行總裁黑田東彥發表鴿派言論後，日圓兌美元貶 0.79% 至 131.89 日圓，再觸 20 年新低。

黑田東彥周一表示，日本經濟仍處在自疫情復甦的階段，央行的首要任務是透過強而有力的貨幣措施來支持經濟，目前絕對不是時候收緊政策。

澳幣兌美元貶 0.18% 至 0.7192 美元。澳洲央行將在周二召開利率會議，市場普遍預期央行將再度升息。

截至台灣時間周二 (7 日) 約 6:00 價格：