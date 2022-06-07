〈台股盤前〉蘋果WWDC新品亮相 蘋概股可望聚光

台股昨 (6) 日早盤在大立光領軍蘋概股，並與觀光、鋼鐵及金融股輪動下，終場上漲 53 點、收 16605 點，成交值略減至近 7 日最低量。法人指出，美股底部逐漸成形，資金可望順勢回流台灣電子股，短線可觀察蘋概股走勢，估大盤將震盪向上。

蘋果 (AAPL-US) 於台灣時間周二 (7 日) 凌晨 1 點舉行全球開發者大會 (WWDC)，推出一系列軟體更新，包括 iOS 16、Apple Watch OS9 等，也亮相 M 系列最新晶片「M2」，及搭載 M2 晶片的新一代 Macbook Air 與 13 吋 MacBook Pro，可望帶動蘋概股今日表現。

金管會昨日發布統計，5 月外資淨匯入 26.96 億美元，約折合新台幣近 784 億元，是外資連續兩個月淨匯出後，出現反手淨匯入，顯示對台股信心已回穩。

千金股擺脫電子業「五窮六絕」魔咒，5 月營收報喜。股后信驊、譜瑞 - KY 和 AES-KY 5 月營收均繳出歷史新高佳績，力旺則是同期最佳。信驊更看好後市，上調今年全年營收年增幅預估，由 30% 調升為 45% 以上。

法人指出，美股底部逐漸成形，只要未再大跌，資金可望順勢回流台灣電子股，短期可觀察蘋概股走勢，目前台股上檔逢季線反壓，估短線將震盪向上。

