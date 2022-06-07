〈蘋果WWDC〉蘋果正式搶攻先買後付市場 推Apple Pay Later分期服務

蘋果周一 (6 日) 透過在 2022 全球開發者大會 (WWDC) 正式推出名為「Apple Pay Later」的服務，搶攻先買後付市場，是 iOS 16 多項升級中令人眼睛為之一亮的新功能，也展現蘋果積極拓展服務的企圖心。

使用 Apple Pay Later 用戶可把帳單拆成等金額的四期、在六周內完成還款，無利息或其他附加費用，還款方面更彈性，用戶也可在錢包內追蹤分期付款的進度。

蘋果早在去年就傳出正在開發先買後付領域，但直到 2022 全球開發者大會 (WWDC) 才正式曝光。

Apple Pay Later，圖來自蘋果

先買後付產業在疫情期間爆炸性成長，目前已經成為規模將近 1000 億美元的市場，蘋果的進軍不難預料將加劇產業競爭。

目前此領域的 Affirm 和 Klarna，都高居 iOS 和 Android 的 app 下載排行榜前五名，原名 Square 的 Block 公司透過併購 Afterpay 跨足此市場。不過先買後付產業也正面臨考驗，日本軟銀集團支持的 Klarna 估值遭大砍且正在裁員。

Affirm (AFRM-US) 周一重挫 5.5% 至每股 23.72 美元。蘋果 (AAPL-US) 周一小漲 0.52% 至每股 146.14 美元。

蘋果錢包周一亮相的除了 Apple Pay Later 以外，還開放商家加入輕碰手機就能直接付款的 Tap To Pay 服務，錢包 app 還加入訂單追蹤功能，讓用戶快速查看購買商品的出貨進度。

蘋果正積極強化服務方面的實力，這將是蘋果今年最大的成長引擎。市場預估，蘋果今年的服務營收將成長近 17% 至 800 億美元。