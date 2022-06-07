蘋果WWDC登場！iOS 16、M2晶片、新一代MacBook Air陸續亮相

蘋果 (AAPL-US) 於台灣時間周二（7 日）凌晨 1 點舉行 WWDC 開發者大會，會上推出一系列軟體更新，包括 iOS 16、Apple Watch OS9 等，此外也宣布 M 系列最新晶片「M2」，以及搭載 M2 晶片的新一代 Macbook Air 與 13 吋 MacBook Pro。

iOS 16

iOS 16 各方面功能升級。圖片：蘋果。

新鎖定螢幕功能，能進行個性化設定，提供不同的字型、色彩、背景供用戶調整，照片也增加景深效果，並加入 Widget 工作，與 Apple Watch 表面類似，提供多種模式選擇切換。

訊息通知改成從底部滾動式顯示並且可以隱藏，桌面圖片不再被一連串訊息遮擋，也可透過 Widget 顯示即時新資訊，包括運動賽事、搭車行程等。專注模式可過濾只有工作相關的網站，包括訊息、信件等皆可過濾。

訊息 App 與 iMessage 可編輯內容、收回訊息，還可以標示未讀，音樂、影片等內容也可透過訊息分享。提升「聽寫」功能使其更加流暢，在聽寫同時也可手動編輯內容。

Siri 及 AI 相關功能升級，讓 App 的各項功能能自動整合 Siri，除文本、照片外，影片也可能掃描進行內容擷取語翻譯。

蘋果錢包功能除數位鑰匙共享功能外，也支援數位升分證；Apple Pay 新增「先買後付」（BNPL）功能，可透過錢包管理追蹤分期付款進度。

地圖功能升級，新增更多國家與城市，但不包括台灣，支援多點導航、交通運輸也能提示費用，此外還與 Zillow 合作提供看房服務。

隱私方面推出「安全檢查」功能，可隨時終止曾共享的個資、位置，也可快速關閉開方第三方 App 的權限。

家長管理也提供更方便的服務，管控孩子裝置使用時間、消費不需要再進入設定更新，透過訊息請求便可直接更改。

家人共享 iCloud 圖庫，權限最多可達 5 個人，各自的共享權限都相同，編輯、設計、刪除，也可透過相機功能共享。

居家與汽車體驗功能，推出「Matter」管理智慧家電，建立連續且互通的生態系統，可跨平台操作，擁有最高級別的安全系統，連蘋果也無法介入，輕鬆掌握智慧傢俱狀態、居家攝影內容，也可在電腦、平板查看狀態。

Carplay 功能升級，與汽車製造商合作重建螢幕顯示介面，顯示儀錶板內容、地圖、冷氣、時間等各項車內設計，各種訊息一目瞭然，不須跳出應用程式便可進行操作，連接同時也能呈現手機內容。車速、溫度、油量，儀表顯示可自選，有不同的背景、布景模式。此次 Carplay 或許能窺見未來 Apple Car 的部分細節。

新升級的 Carplay。圖片：蘋果。

watchOS 9

Apple Watch 的新一代 watchOS 9 作業系統。圖片：蘋果。

錶盤新增 4 種表面設計，包含氣候、星象、各宗教日曆、藝術創作，新介面也可向手機一樣顯示訊息。此外體能訓練 App 更加視覺化，透過數據了解運動狀態，心律區間、運動階段、訓練強度與狀態，並且可自定義訓練計畫，透過視覺或語音提醒訓練狀況。

睡眠 App 升息後可更仔細了解睡眠狀態，此外心率 App 可追蹤心臟顫動紀錄並產出圖表文件，在就醫時能透過這些紀錄與醫生討論，同時也新增「用藥」App 追蹤用藥，定期提醒通知，手機上也可以使用，能設定用藥時間與標示類別，掃描藥罐就可獲取藥物內容，也會提醒藥物交互作用警示。

M2 晶片

蘋果推出 M 系列第二代晶片。(圖片：AFP)

蘋果公布 M 系列第二代晶片「M2」，採用第二代 5 奈米製程，擁有 100Gb/s 的記憶體頻寬，較前代提升 50%，擁有第一代的 8 核心 CPU，整體效能較 M1 提升 20%，與英特爾的 20 核心處理器相比，約能展現 87% 的效能表現，且耗能僅有其四分之一。

GPU 方面，效能較 M1 有 35% 的升級，耗能只需 PC 處理器的 1/5，神經網絡引擎也較 M1 高出 40%。

MacBook Air/MacBook Pro

新一代 MacBook Air。(圖片：蘋果)

首款搭載 M2 晶片的是新一代 MacBook Air，採用平整外觀，體積較前代減少 20%，重量只有 2.7 磅，有四種顏色可選：銀色、太空灰、星光色、午夜黑。配備兩個 Thunderbolt 埠，以及 3.5mm 耳機音訊插孔，首搭 13.6 吋 Liquid Retina 顯示器，面積延伸更靠近邊角和相機周圍，以容納選單列。

亮度則達到 500 尼特，比以往高出 25%。此外，全新顯示器支援 10 億種顏色，讓照片和電影看起來更鮮明，並搭載全新 1080p FaceTime HD 相機，視訊時畫面更加清晰，MagSafe 充電器也重新回歸。

新一代 MacBook Air 支援新設計的四揚聲器立體音訊，並同樣使用 Touch ID 來解鎖；支援 18 小時長續航之餘，蘋果也為新機加入了快充功能，充電器也擁有兩個 USB Type-C 孔，讓用戶能同時為兩個裝置充電。

搭載 M2 晶片的 MacBook Air 螢幕有瀏海。(圖片：蘋果)

MacBook Pro 是使用 M2 晶片的第二台電腦，外觀維持不變，續行升級為 20 小時，也支援高達 24GB 統一記憶體，記憶體頻寬多出 50%。

台灣公布售價，新 MacBook Air 售價新台幣 37,900 元起，MacBook Pro 售價新台幣 39,900 元起，上市日期尚未公布。

macOS Ventura

macOS 新增 Stage Manager 多任務功能。(圖片：蘋果)

新增 Stage Manager 多任務功能，能將同時多開的視窗依照類型分類，堆疊排列在視窗左側，Spotlight 搜尋功能改版；全新的郵件 App 有定時寄信、收回寄錯郵件的功能。

Safari 瀏覽器有新的共享標籤頁功能，能將瀏覽頁面共享給他人，此外也新增身份驗證機制「PassKeys」，透過使用者的生物辨識如 Touch ID 或 Face ID 驗證加密取代密碼，能與 iOS、iPadOS 同步。

針對遊戲重點投入，提供 Metal 3 給開發者，遊戲畫面細節更細緻，載入速度更快，提供沉浸試的遊戲體驗，此外，知名遊戲《惡靈古堡 8：村莊》，預計在今年底登陸 Mac 平台。

Mac 的「接續互通」功能加入支援電話和 FaceTime，也能讓 iPhone 的主相機取代 Mac 的前鏡頭，提升視訊時的品質。

iPadOS 16

蘋果推出的 iPadOS 16 系統。(圖片：蘋果)

iPadOS 16 加入天氣 App 與 iPhone 和 iOS 同步，新增更強的共同協作功能，可在 FaceTime 中直接分享網站，或共同雲端編輯 Pages 文件。

新增「Freeform Board」App，類似大型備忘錄和創作板，可共同記錄文字、手寫筆記、影片或圖片。

支援 macOS 的新遊戲引擎，同時在 Game Center 增加了活動頁面，讓玩家能與朋友互動，並觀看彼此的動態，甚至與朋友連線對戰。

此次 iPadOS 16 也導入與新 macOS 相同的多任務功能，也是 iPad 首次能將不同 App 堆疊在同一個畫面，並能算轉換使用。