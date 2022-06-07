大摩估標普500年底跌到3400點 德銀認為還能漲15%

華爾街對美股前景看法不一，摩根士丹利「空頭總司令」表示，企業調降獲利預測可能是美股面臨的最新逆風，預估標普 500 指數到今年底會下跌到 3400 點，德意志銀行表示，顯示美國經濟將衰退的跡象很少，認為美股還有上漲空間，年底可能攀升到 4750 點。

標普 500 指數周一 (6 日) 小漲 0.31%，以 4121.43 點作收，擺脫上周五的低氣壓，上周周線是九個禮拜以來的第八次收黑。

針對美國經濟前景，摩根士丹利 Michael Wilson 為首的分析師說：「在沒有經濟衰退這種明顯的衝擊的情況下，企業調降獲利預測的速度通常很慢，這次應該也一樣。這代表股市會保持在當前水準，直到美企第 2 季財報季到來，美股跌勢可能開啟，然後結束。」

Wilson 是華爾街知名的大空頭，不久前準確料中美股因聯準會 (Fed) 積極升息、美國恐陷經濟衰退所遭遇的拋售潮。美國上周五公布強勁的非農就業報告，強化了 Fed 積極升息的可能性。

Wilson 認為，標普 500 將在 8 月中下旬跌到 3400 點，與目前相比還有 17% 下跌空間。他說，標普 500 指數權重前 5% 的股票仍比疫情前仍高 40%，而大盤指數約高 17%，代表在美股脫離當前熊市以前，這些股票可能是最後一批下跌的，使美股面臨下行風險。

Michael Hartnett 等美國銀行 (BofA) 策略師也說，股市現在處於「熊市反彈」。

相對樂觀的陣營

摩根大通策略師 Mislav Matejka 等人相對樂觀，認為美股基本面可能在進入下半年之後改善。

德意志銀行 Parag Thatte 和 Binsky Chadha 從多項指標研判，雖然經濟成長預料會減緩，但目前沒有指標顯示 Fed 升息會導致經濟衰退。這些指標包括空頭餘額、賣權量、資金流動等。

他們預測，在 Fed 可能實現軟著陸目標的情況下，標普 500 指數到今年底可能收在 4750 點，代表較周一還有約 15% 上漲空間。

高盛集團 Jan Hatzius 為首的分析師也表示，從通膨數據降溫等因素可以看出，美國經濟仍走在「軟著陸的狹路上。」