高端新冠疫苗申請澳洲緊急使用許可 估全球仍有百億劑需求量

高端疫苗 (6547-TW) 今 (6) 日公告，高端新冠肺炎疫苗 (MVC COVID-19 Vaccine) 向澳洲藥物管理局 (TGA) 申請新冠疫苗緊急使用許可(provisional approval，類似 EUA)，同時將以取得國際認證為目標，持續進行後續開發、申請認證，估未來全球仍有百億劑新冠疫苗需求。

高端疫苗表示，因應新冠肺炎疫情，澳洲 TGA 已陸續核准 AZ、輝瑞、莫德納、嬌生、Novavax 等 5 家疫苗廠新冠疫苗，而高端新冠疫苗在日前取得審查資格認定後，今日已完成完整文件遞交。

高端疫苗說，澳洲 TGA 在全球醫藥法規監管機關中極具公信力，不但是世界衛生組織定義的全球 36 個嚴格監管機構之一，也是我國查驗登記法規所認定的十大醫藥先進國認證單位，在 COVID-19 相關國際醫藥法規制定過程中，澳洲 TGA 同時也是 ICMRA 國際藥物法規主管機構聯盟、Access Consortium 聯盟會員國、歐盟 COVID-19 疫苗和療法委員會參與成員之一。

根據 Our World in Data 統計，目前全球已有 67.6% 人口完成至少一針新冠疫苗接種，62% 人口完成兩針疫苗基礎劑免疫，26% 人口接受第三針追加免疫，全球疫苗總施打劑量已超過 118 億劑。

高端疫苗指出，目前除已開發國家大規模施打第三針疫苗外，以色列、美國等國家也開始對高齡與高風險族群進行第四針疫苗接種或施打相關評估，預期未來全球疫苗需求面上，單以基礎免疫、第三針追加免疫的需求來看，仍有百億劑新冠疫苗的需求。