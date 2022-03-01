〈高端疫苗董事會〉去年首度轉盈每股賺6.65元 保留現金擬配5元股票股利

高端疫苗 (6547-TW) 今 (1) 日公布財報，受惠新冠疫苗出貨 500 萬劑，去年第四季同步轉盈，純益 10.66 億元，每股純益 5.02 元，全年稅後純益 14.1 億元，也虧轉盈，每股賺 6.65 元；董事會也決議股利分派，擬每股配發股票股利 5 元，配股總股數為 2.13 億股，也是公司首度配息。

高端表示，全球新冠疫苗仍處於缺貨狀況，目前正在洽談國際訂單，需要保留現金採購疫苗原物料，以利未來生產排程、出貨，因此今年不配發現金股利。

高端去年全年營收 32.81 億元，年增 284 倍；毛利率 70.25%，年增 3.89 個百分點；營利率 29.37%，較 2020 年負轉正；稅後純益 14.1 億元，較 2020 年虧轉盈，每股純益 6.65 元。

高端去年第四季營收 20.3 億元，季增 62.8%、年增 289 倍；毛利率 70.45%，季增 0.37 個百分點、年增 6.39 個百分點；營利率 51.65%，季減 0.74 個百分點，較 2020 年第四季負轉正；稅後純益 10.66 億元，季減 56.76%，較 2020 年第四季虧轉盈，每股純益 5.02 元。