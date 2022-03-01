〈高端疫苗董事會〉因應未來國際訂單需求提前備料 擬增資募35億元

高端疫苗 (6547-TW) 今 (1) 日公告，擬辦理現金增資發行新股與無擔保轉換公司債，預計籌資 35 億元，目標上半年完成。執行副總李思賢表示，資金主要是因應未來國際訂單備料需求，初步可滿足下半年至明年的訂單。

目前高端股本約 21 億元，此次增資完加上配發股票股利，股本將來到 33.4 億元，膨脹近 60%。

李思賢指出，目前市面上許多疫苗仍具副作用，缺乏安全、有效的疫苗，高端開發的新冠疫苗在國際組織支持下，有望搶攻國際市場，並朝國際級廠商邁進，目前已與中南美洲、大型國際機構洽談訂單。

另外，高端參與 WHO 執行的團結試驗疫苗，數據最快三月底揭曉，若數據正向，將進一步擴大疫苗訂單量。

李思賢坦言，目前正在洽談的國際訂單，內容涵蓋價格與交貨期程，其中，交貨期程因國際新冠疫苗仍處於供不應求，加上無菌袋、生物反應袋等原物料只有少數國際廠可以供應，儘管今年年產能可達 1 億劑，但只要缺一種原物料，疫苗就無法生產。

高端為因應未來訂單需求，加上初步掌握部分訂單，擬籌資 35 億元備料，預期現在採購疫苗關鍵原物料，可供應下半年至明年需求，李思賢強調，目前向國際採購關鍵原物料將陸續付訂金，對公司而言，需要保留大量現金。

據統計，截至 2 月 28 日全球 49.4 億人口中，64.4% 人口施打完第一劑新冠疫苗，僅 57% 人口完成兩劑疫苗施打，施打第三劑疫苗比重只有 18%，施打率無法提升的原因除了疫苗供不應求外，mRNA 疫苗副作用較大。

李思賢認為，不管未來疫情是否流感化，次單位蛋白疫苗的安全性與副作用較佳，高端疫苗若能順利取得疫苗原物料，並陸續達成今年年產能 1 億劑、中長期 3-4 億劑目標，將會是營運的新挑戰。