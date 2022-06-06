伸興啟動多角化投資 擬公開收購宇隆21.56%股權

家用縫紉機製造廠伸興 (1558-TW) 今 (6) 日召開董事會，為分散經營風險，擬多角化投資，通過公開收購取得精密金屬加工廠宇隆(2233-TW)21.56% 股權，公開收購價格為每股新台幣 130 元，公開收購期間為 6 月 8 日至 7 月 6 日。

伸興預定最高收購數量為 1.3 萬股 (約 21.56% 股權)，最低收購數量為 3015 仟股 (約 5% 股權)，若收購股權比率達最低收購股數，本次公開收購即成就。

伸興表示，盼藉此投資案尋求雙方進一步合作，包括但不限於雙方生產技術、材料應用、產品應用、核心能力、資源整合及其他策略性合作，以提升雙方資產及股東權益報酬率。

伸興長期專注縫紉機等領域研發、製造、銷售，面對國際局勢及國際貿易等外在環境的變化，為分散經營風險，擬多角化投資，以成為綜合性的專業精密製造企業。

宇隆主要核心業務為精密金屬零件機械加工、製造及買賣，主要應用為汽車、自行車等領域，經營績效及獲利均穩定成長。

宇隆已於 5 月 5 日董事會決議通過發放現金股利每股 3 元、及資本公積配發每股現金 2.4 元，共每股新台幣 5.4 元；伸興指出，若本次公開收購款券交割日晚於宇隆除息最後過戶日，則每股收購對價將相應調整。