輝瑞和BioNTech研發5歲以下第三劑新冠疫苗 對Omicron保護力達80%

根據周一 (23 日) 公佈的臨床試驗結果，輝瑞 (PFE-US) 和 BioNTech (BNTX-US) 為 6 個月至 5 歲兒童開發的第三劑 Covid 疫苗，對 Omicron 變種病毒的防護率為 80%。

兩家公司指出，第三劑疫苗會引發強烈的免疫反應，但兒童耐受性良好，大部分副作用為輕度至中度。

BioNTech CEO 薩因 (Ugur Sahin) 表示，兩家公司計劃在本周完成申請，要求食品和藥物管理局 (FDA) 批准疫苗。輝瑞公司 CEO 布爾拉 (Albert Bourla) 表示，他希望疫苗能盡快提供給兒童。

這項安全性數據標本為 1678 名 5 歲以下兒童，他們在第二劑注射後至少 2 個月接種了第三劑，當時 Omicron 是最盛行的主要變種病例。輝瑞檢測了一部分兒童，以確定 5 歲以下兒童的免疫反應。

5 歲以下的兒童接受 3 微克劑量的注射，是成人劑量的十分之一。

輝瑞公司和美國 FDA 最初試圖在 2 月快速批准前兩劑疫苗，以便父母可以開始讓孩子接種疫苗，而第三劑疫苗的臨床試驗結果仍在等待中。

布爾拉在上個月的播客採訪中說，然而，在前兩次接種只有 30% 到 40% 有效性後，輝瑞延後了申請，等待第三劑的數據。

5 歲以下的兒童是美國唯一沒有接種疫苗的群體。父母數月來一直在等待 FDA 批准接種。

根據疾病控制和預防中心 (CDC) 的數據，在冬季大規模的 Omicron 感染浪潮中，5 歲以下的兒童因感染新冠病毒而住院的比例是大流行高峰的 5 倍。根據 CDC 的數據，截至 2 月，大約 75% 的 11 歲以下兒童感染了新冠病毒。

莫德納 (Moderna)(MRNA-US) 還要求 FDA 批准其用於 6 歲以下兒童的兩劑疫苗。其疫苗對 2 歲以下兒童的 Omicron 感染有約 51% 有效，對 2 至 6 歲以下兒童有效約 37%。然而，莫德納表示，疫苗誘導的抗體水平應可轉化為對嚴重疾病的高水平保護。

FDA 的獨立疫苗專家委員會將在 6 月開會審議輝瑞和莫德納的申請，暫定日期為 6 月 8 日、21 日和 22 日。布爾拉表示，他希望輝瑞為 5 歲以下兒童開發的疫苗將在 6 月獲得授權。