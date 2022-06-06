中國解封 貿聯-KY、信邦5月營收同創單月新高

隨著中國逐步解封，連接線束廠貿聯 - KY(3665-TW) 今 (6) 日公告 5 月營收 46.52 億元，月增 7.9%、年增 101%，創歷史單月新高，另一線束廠信邦 (3023-TW)5 月營收也以 24.93 億元，月增 0.7%、年增 15%，也締造單月新猷。

貿聯表示，5 月昆山廠生產經營活動全面恢復正常，產能提升也開始彌補先前停工影響，供應鏈也逐步恢復到停工前的生產水平；累計前 5 月營收 206.08 億元，年增 91.8%，也寫下同期新高。

以產品應用來看，資訊科技與數據傳輸出貨量逐漸恢復，客戶也持續拉貨；車用出貨量持續回升；INBG 工業應用事業群中，機器人解決方案訂單好轉。不過，數據通訊受到缺料影響動能較緩，工業用也受到部分客戶庫存較高影響。

信邦也因蘇州及昆山廠商 5 月陸續復工，補上面臨短缺的原料，加上醫療及健康照護、工業應用、通訊及電子週邊等產業銷售成長，推升單月營收續創新高，累計前 5 月營收 119.10 億元，同樣創歷年同期高點。

從信邦各產業應用營收比重來看，工業應用產業佔 27.29%；通訊及電子週邊產業佔合併營收 26.28%；綠能及節能產業佔 24.21%；汽車產業佔 12.76%；醫療及健康照護產業佔 9.46%。