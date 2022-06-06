股市跌跌不休 基建股逆風中繳出正報酬。

「今年股市忽上忽下，很難做」，相信是很多人的心聲，逢低買了，怕又再跌；若不買，又怕被軋空手，進退維谷，不知何去何從。事實上，只要仔細挑選，仍能找到不怕股市崩、耐操的鑽石股，價值股中的佼佼者 - 基礎建設類股便是一例！今年雖然多數成長股雪崩，基建股卻在投資逆風下，依然繳出正報酬，為何能如此威風？現在值不值得買，又該怎麼買呢？

兩大因素加持 買基建股正逢時

歷史資料顯示，過去 50 年來，美國聯準會 (Fed) 升息循環期間，全球基建綜合指數年化報酬率為 9.5%，標普 500 指數為 5.1%，高出 4.4%。

今年更強，年初以來至 5 月 20 日為止，全球基礎建設指數上漲 4.73%，標普 500 指數卻下跌 17.67%，不到半年兩者報酬率差距高達 22.4%，顯見今年基建類股發威程度。

為何基建類股今年表現比往年來得強？歸功於兩大因素加持，首先是大規模財政政策支持：長達數十年來，世界各國的公共投資嚴重不足，如美國、加拿大、英國、德國、法國、西班牙、日本等國，非金融資產投資金額佔 GDP 比重，不到 1%，是 1970 年代迄今，最低水準。

由於這些國家設備老舊，已不堪使用，加上通膨居高不下，各國央行不得不祭出升息手段，抑制高通膨現象，但也使得經濟成長恐出現減速或衰退可能，此時，擴大基礎建設的財政政策，便成了經濟穩定成長的解方。因為經驗顯示，基礎建設的財政乘數效果比政府減稅措施，來得更有幫助。就如同 1970 年代石油危機期間，台灣祭出十大基礎建設工程，造就了日後錢淹腳目的繁盛榮景。

東西方拚基建 分庭抗禮

目前美國、歐洲、日本等三大主要經濟體，都提出高預算的基礎建設計畫。根據經濟合作暨發展組織 (OECD) 預估，2030 年前，每年至少需要投資高達 6.3 兆美元汰換老舊基礎建設，以符合現代化需要。不光是成熟國家的汰舊換新，新興國家基礎建設也將百花齊放，例如美國攜手 G7，投入 40 兆美元，推動重建美好世界 (B3W)、歐盟也祭出 3 千億歐元的全球門戶計畫，為開發中國家提供奧援，以抗衡中國一帶一路。由此可見，2022 年可說是基建啟動的元年，規模之大前所未見。

二是升息加速，基建類股擁強勁現金流迎戰：美國正面臨 40 年以來，高通膨的威脅，預估 Fed 此次升息將會類似 2004 年~ 2006 年升息期間，來得又快又猛，才有可能讓通膨率回到合理水平。

此情勢不利於成長股表現，因為多數成長股沒有強大現金流在手，為了維持或擴大營運，唯有透過融資籌措，但利率急升之下，也墊高了借貸成本，如遇經濟減速或衰退，將大大不利於公司營收及獲利表現，這也是今年為何成長股股價雪崩的原因。

基建股資金雄厚 抗跌性佳

反觀，基建類股並無此顧慮，如同前幾年流行的一句話：「窮到只剩下錢」，就是其資金底蘊雄厚的寫照，不但擁有強勁現金流的優勢，並擁有遇通膨訂價調整能力，一旦通膨上揚，費率也可隨之調高，即便通膨壓力沉重之際，仍得以保護其現金流量，不受侵蝕。

所以，基建類股的營運較不受到景氣循環的影響，舉例來說，不管景氣好壞，該繳的水電費還是得繳。故即使面對經濟成長減速，公用事業、電信業、中游能源服務業等基建類股業績依然穩健，股價也可以相對抗跌。

布局基金好策略 基建商機買好買滿

基建大商機來了，該如何布局？買基金是不錯的方式！而「野村全球基礎建設大未來基金」堪稱是少見兼具廣度及深度的基建基金，360 度全方位、橫跨多元領域，全球各式基建投資商機幫你買好買滿。

以廣度來看，市場上多數基建基金的投資範疇，多集中於歐美等先進國家，只顧及成熟國家的高市值個股，而忽略了新興市場小而美的潛力公司。

而「野村全球基礎建設大未來基金」除了成熟國家之外，更將投資觸角擴及新興市場，未來將依市況逐漸提高新興市場比重，投組能夠如此全面，主要是該檔基金由全球頂級資產管理公司 - 威靈頓操刀，擁有逾 20 位專業經理人組成的基建投資團隊，是業界少數具有大規模專責團隊的資產管理業者，納入追蹤的基礎建設股票池非常完整，布局橫跨全球四大洲、高達 1200 檔個股。

如前所言，一帶一路與重建美好世界 (B3W) 分庭抗禮，新興國家在美歐中國的資金、技術奧援下，基礎建設勢將邁入大爆發潮，成長潛力較成熟國家更具想像空間。因此，中長期來看，基建基金 PK 績效決勝地，不在於北美、歐洲等成熟國家，而是新興市場將扮演重要關鍵，這無疑是「野村全球基礎建設大未來基金」於同類基金中更具競爭力的投資策略與機會。

再者，就深度來說，與多數基建基金側重水電瓦斯、鐵路、道路、機場等傳統公用事業不同，「野村全球基礎建設大未來基金」除了傳統基建，還提早卡位布局兩大新興趨勢題材：脫碳與電氣化、數位新基建，傳統與創新基礎建設商機並重，面對未來更有信心。

ESG 當道之下，脫碳與電氣化絕對是未來主流，各政府及企業均積極邁向綠色道路，加速脫碳與電氣化的結構轉型。舉例來說，歐盟執委會近期發布新版能源計畫「REPower EU」，目的是降低歐盟對俄羅斯能源的依賴程度，預計 2022 年底，歐盟對於俄羅斯天然氣消費量，將削減 66%；更朝向 2027 年之前達到完全捨棄俄羅斯能源進口之目標，能源轉型契機浮現，也將帶動相關綠色基建商機。

而電信網路及高速運算更已成為影響全球數十億人的數位經濟骨幹，數位基建勢必為各國基建計畫中相當重要的一環，因此，該檔基金布局 5G / 光纖寬頻、資料中心 / 雲端運算、物聯網、元宇宙等相關標的，在即將爆發的全球數位基建競賽中可望搶得先機。

由於目前投資市場仍充滿不確定因素，如高通膨、升息、地緣政治等等因素，股市劇烈震盪已是家常便飯，因此，今年投資布局，價值股會比成長股合適。而價值股中的長期優等生－基建類股擁有各國政策全力支持、強勁現金流量、對抗通膨等優勢，不失為好選擇，可望於投資逆境下，讓投資人依然能夠享有相對具吸引力的報酬。

<延伸閱讀>

1. 了解更多「野村全球基礎建設大未來基金」

2.「野村全球基礎建設大未來基金」懶人包，基建商機一次搞懂

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