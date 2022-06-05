台股交投降溫攻季線遇壓 大盤持續打底中

台股交投降溫，季線上檔有壓，但投信認為，從兩現象可看出大盤仍持續打底，包括：電子權值股利空不跌、有庫存修正的類股股價並未破底，後續要留意通膨與庫存壓力等變數。

安聯投信台股團隊表示，先前跌幅相對較重的電子股利空反應開始鈍化，出現跌不太下去的現象，以基本面來看，部分產業現正步入開始庫存修正的狀態，換言之，市場現在才開始反應第 3 季的庫存調整壓力，根據歷史經驗，庫存調整通常至少要歷經兩個季度，股價則可能提前一季反應。

從總經面來看，安聯投信台股團隊表示，通膨壓力還是所有問題的源頭，所以在應對庫存調整、檢視下半年基本面等需求變化，還是得邊看邊走，最關鍵的還是要緊盯通膨變化，再做相關判斷因應。

PGIM 保德信高成長基金經理人葉獻文認為，大盤上方季線壓力難一次跨過，有遇壓拉回的風險，而電子指數站上季線後也得而復失，但指數已站穩月線且 5 日均線向上穿越月線，反彈可期。

葉獻文分析，隨著通膨數據有望隨基期等因素降溫，聯準會在下半年快速升息的可能性降低，大幅減輕國際資金回流美歐市場的壓力，而中國 6 月起已經逐步解封，雖然對於工廠復工與供應鏈再度暢通仍需時間復原，且對於第 2 季企業獲利影響仍在，但股價多已反映封城利空，整體方向已轉向正向發展。

展望後市，葉獻文指出，6 月股東會旺季，市場多期待填權息行情、股東會行情、高息股等題材，而台股目前已來到相對低檔，而台股目前殖利率 4.38%，優於全球平均值 2.28%，凸顯台股價值成長股的投資吸引力，有利法人資金的回補力道。

