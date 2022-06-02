財報數據不是重點 Salesforce未來沒收購計畫恐是產業警訊

全球雲端客戶關係管理軟體領導廠商 Salesforce (CRM-US) 第一季業績超出分析師預期，且調升全年獲利預期，周三股價一度大漲 12%，但其財報恐怕對雲端股發出警告訊號。

《Barron"s》撰稿人 Tae Kim 表示，比起 Salesforce 財報內的數據，該公司對合併和收購 (M&A) 策略的評論恐對雲端產業的影響更大。

Salesforce 周三上漲 9.88%，收每股 176.07 美元。

Salesforce 今年迄今股價下跌約 36%，周二法說會上，共同執行長 Marc Benioff 被問及公司 M&A 計畫時表示，「我知道我們一直在密切關注市場，因此可以看到一些估值校正，但目前我們沒有真正考慮進行任何重大收購，這不是我們目前計畫之一，我們聚焦於整合已擁有的那些業務。」

財務長 Amy Weaver 補充，目前公司不打算再進行新一波大型收購交易。

追蹤雲端運算軟體和服務股的 WisdomTree 雲端運算 ETF (WCLD-US) 今年下跌 42%，而 S&P 500 指數同期跌幅僅 14%。

這可能是重要警訊，因為 Salesforce 過去 20 年來一直接二連三的收購，自電郵行銷服務公司 ExactTarget、數據分析供應商 Tableau Software 到去年 280 億美元收購的 Slack，該公司已收購超過 60 家公司。

倘若整體產業價格暴跌後，出手最頻繁的大型雲端公司買家還不願繼續撒錢狂買，那表明情況已經發生了變化。

一些分析師可能會指出，博通 (AVGO-US) 上周以 61 億美元收購 VMware (VMW-US) 的交易是軟體公司 M&A 市場活力充足的跡象，但 VMware 較偏向傳統軟體公司，其成長率低、本益比合理，可產生大量自由現金流。這與許多高成長但零獲利的雲端軟體公司無法相提並論。

現實是現在的環境不同了，升息壓低了成長股估值倍數。許多科技股對升息更敏感，因其價值大部分來自未來很久之後的收益。

因此，不惜一切成本只顧成長的商業模式被市場揚棄，必須有相對應的強勁獲利配合才能獲投資人青睞。