美國房市降溫 衝擊木材期貨今年以來已近腰斬

隨著美國新屋銷售量急度萎縮，去年到今年初瘋漲的木材價格正大幅下滑。芝加哥木材期貨價格周三 (1 日) 下跌 7%，至每千板英尺 604.50 美元。

這一價格為去年 11 月以來新低，本周累計跌幅達 12%，今年迄今已接近腰斬，跌幅擴大至約 46%。

這一演變，與去年在房屋建設熱潮期間所創下的 1733 美元歷史高點相較，跌幅則達到 65%。

今年以來，因聯準會利率飆升至多年高位，借貸成本的上升，導致美國房市降溫。雖然美國房價仍在創下新高，但新屋銷售和成屋銷售量卻在雙雙下滑。

商務部公布數據顯示，美國 4 月新屋銷售連續四個月下降，月減 16.6%，至年化 59.1 萬套，大幅低於市場預期的 75 萬套，創下 2020 年 4 月以來的最低值，跌幅為近 9 年來最大。

《華爾街日報》援引 Random Lengths 的每周報告稱，木材買家已經放慢了他們的訂購速度，鋸木廠也開始大幅降價。Random Lengths 指出，三位數字的折價已經成為常態。

全球最大的木材生產商之一加福林業 (Canfor) 表示，由於公司應對持續的供應問題，將延長減產計畫，以管理庫存過剩問題。Canfor 執行長 Don Kayne 預計，相關供應鏈問題至少還會持續幾個月。

與此同時，摩根大通週三發布的一份報告顯示，家得寶 (Home Depot) (HD-US) 和勞氏 (Lowe"s) (LOW-US) 等家居裝飾零售店的木材庫存仍然「充足」，這也對木材走勢帶來利空。