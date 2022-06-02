阿根廷設碳酸鋰出口參考價 鋰礦股嚇跌

阿根廷聯邦稅務管理局 (AFIP) 週三 (1 日) 公告，阿根廷海關針對碳酸鋰出口設定每公斤 53 美元的參考價，受此消息影響，鋰礦股普遍「嚇跌」。

阿根廷聯邦稅務管理局 (AFIP) 週三公告，在過去兩年監測到數起非法發貨問題，阿根廷海關針對碳酸鋰出口設定每公斤 53 美元的參考價，以防止出口報價不足並提高透明度。

阿根廷海關針對碳酸鋰出口設定每公斤 53 美元的參考價 (圖片：AFP)

鋰礦股週三肅殺一片，鋰礦生產商 Albemarle (ALB-US) 大跌 7.80%、Lithium Americas(LAC-US) 大跌 8.11%、Piedmont Lithium (PLL-US) 暴跌 13.39%。鋰產品製造商 Livent (LTHM-US) 血崩 14.28%。鋰電池生產商 Microvast Holdings (MVST-US) 下滑 2.60%、Quantumscape Corp(QS-US) 大跌 6.25%。

由於全球電動汽車需求持續提升，碳酸鋰供應需求亦快速提高。阿根廷是南非國家中主要的鋰礦生產國，全球第四大鋰生產國，阿根廷計劃 2030 年將礦業出口收入提高至每年 100 億美元。

GlobalData 資深礦業分析師 Vinneth Bajaj 預估，全球鋰礦需求將從 2020 年的 47,300 公噸增長至 2024 年的 117,400 公噸，複合年均增長率達到 25%。

分析師 Nicholas Snowdon 為首的高盛分析師團隊認爲，在全球主要國家的政策支持下，電動汽車的關鍵部件「電池」需求將繼續呈現強勁增長趨勢，到 2030 年，電動汽車電池和儲能電池需求將飆升 10 倍。

Snowdon 預估 2022-2025 年間的鋰、鈷、鎳需求年均增速分別爲 27%、11% 和 7%，不過這類礦產供應均將出現持續過剩，預估鋰礦價格將自今年每公噸 54000 美元的價格大幅下滑，估計 2023 年將來到每公噸 16000 美元。