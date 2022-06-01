〈財報〉Salesforce Q1優預期 調升Q2獲利預測 盤後漲逾7%

全球雲端客戶關係管理軟體領導廠商 Salesforce (CRM-US) 周二 (31 日) 公布第一季業績超出分析師預期，且調升全年獲利預期，激勵盤後股價漲逾 7%。

近時確認，Salesforce 交易時間收低 2.94% 至每股 160.24 美元，盤後上漲 12.36 美元或 7.71%，報每股 172.60 美元。不含盤後波動，Salesforce 今年迄今股價下跌約 36%，同期 S&P 500 指數下跌 13%。

F2023 第二季財測關鍵數據 vs. 分析師預期

EPS：調整後 1.01 至 1.02 美元 vs. 1.14 美元

營收：76.9 億美元至 77.0 億美元 vs. 77.7 億美元

2023 全年預期 vs. 分析師預期

EPS：調整後 4.74 至 4.76 美元 vs. 4.65 美元

營收：317 億至 318 億美元 vs. 320.6 億美元

Salesforce 調降 2023 全財年營收預期，但調升獲利預期。Salesforce 先前預期全財年 EPS 介於 4.62 至 4.64 美元，而營收預期 320 億至 321 億美元。

Weaver 表示，調升財測獲利事由「整體組織持續關注有紀律的決策」所推動，作為一家公司，「我們致力持續改善長期獲利能力。」

她強調，調整後營業利潤預期上修並非任何單一變化所致。

展望未來

Salesforce 本月稍早宣布放緩招聘。Weaver 表示公司仍持續招聘，「只是更謹慎。」

Benioff 表示，公司目前不打算再進行新一波大型收購交易。

Q1 (4/30 止) 財報關鍵數據 vs. 分析師預期

EPS：調整後 98 美分 vs. 94 美分 (Refinitiv 調查的共識預期)

營收：年增 24% 至 74.1 億美元 vs. 73.8 億美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

Salesforce 純益年減 94% 至 2800 萬美元，係因投資收益較低，且銷售和行銷費用增加。

營收細項

雲端服務部門 Service Cloud：專司處理顧客服務查詢，其營收年增近 17% 至 17.6 億美元

核心銷售雲端產品 Sales Cloud：專司管理商機的產品，期營收年增近 18% 至 16.3 億美元

Salesforce 去年 7 月以 271 億美元收購 Slack。Salesforce 表示，其 Sales Cloud、Service Cloud 和 Marketing Cloud 正針對 Slack 推出整合的測試版。

該公司也宣布推出用於組織現場活動的 Safety Cloud。

另外，該公司正式名稱從 Salesforce.com Inc. 改為 Salesforce Inc. 。

Salesforce 執行長 Marc Benioff 表示，Salesforce 於網路熱潮 (dot-com) 時期中段成立，隨後幾乎在網路泡沫化中淹沒，因為當時幾乎失去全部業務，且沒有正確的現金流結構，此後公司積極強化業務，使公司能更在時光洪流中站穩腳步，因此更名也代表揮別過去。

Salesforce 在俄軍入侵烏克蘭後，3 月初也中止與俄羅斯客戶的關係。

Salesforce 表示，其未實現營收為 136.4 億美元，主要來自訂閱費用。該數字略低於 StreetAccount 共識的 137.6 億美元。