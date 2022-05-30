馬斯克再誇中國 再生能源發電、電動車領先全球

美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克再誇中國，表示中國在再生能源發電與電動汽車方面領先全球。

馬斯克周一（30 日）發布微博，聲稱「似乎很少有人意識到，中國在可再生能源發電和電動汽車領域正處於世界領先地位。無論你怎麽看中國，這都是事實。」

幾個小時前，World of Statistics 在推特發布「全球風電裝機量前 15 名榜單」，顯示中國以 328,973 MW 摘冠，第二名的美國為 132,738 MW，不到中國的一半。

馬斯克也在這則推文下留言，表示中國在再生能源發電和電動汽車方面領先世界。

馬斯克被不少網友戲稱為「中國誇誇群群主」。就在兩周前，馬斯克在回應收購推特的問題時，還對微信的模式盛讚有加，他說：「如果你身在中國，基本上就要依賴微信生活。微信功能強大，類似於推特加 PayPal 支付，再加上其它各種功能，這些功能融為一體。界面也很棒，這真是一個很好的 APP。」

當然，馬斯克最常按讚的內容，還是與特斯拉有關。5 月 11 日，馬斯克在英國金融時報舉辦的一場線上對話中表示，「中國有很多非常有才華、勤奮的人，他們堅信製造業，不僅熬夜，凌晨 3 點也兢兢業業工作，甚至根本不離開工廠，美國人則儘量不上班。」