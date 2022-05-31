Fed任務就是解決通膨 美總統拜登與鮑爾將共同研商通膨問題

美國總統拜登將於周二 (31 日) 會見聯準會 (Fed) 主席鮑爾，因為歷史性的通貨膨脹繼續耗盡美國人的錢包。

這次會議是鮑爾在參議院確認連任後的首次與總統會談；拜登正尋求降低已將通膨率推至 40 年高點的汽油、食品和消費品的成本。

通貨膨脹只是白宮面臨的眾多危機之一，其他煩惱還包括從槍支暴力到俄羅斯入侵烏克蘭。

一位白宮官員說，拜登將祝賀鮑爾獲得確認連任，並討論美國和全球經濟以及總統的首要任務，即「解決通膨問題，從歷史性的經濟復甦過渡到有利於工薪家庭的穩定成長」。

Fed 今年來已經升息 3/4 個百分點，並計劃在接下來的兩次會議上每次升息 0.5 個百分點，之後可能還會升息。

鮑爾領導的 Fed 被一些經濟學家批評為以結束對經濟的緊急支持和開始升息來解決對高通膨的後知後覺。

拜登周一 (30 日) 在《華爾街日報》發表評論文章表示，Fed 的主要作用是控制通膨。

拜登說，他的「前任貶低了 Fed，過去的總統都試圖在通膨升高期間不恰當地影響 Fed 的決定。但我不會這樣做。」

由於汽油價格從歷史高位回落，美國 4 月消費者物價成長急劇放緩，這代表通膨可能已經見頂；但通膨可能還會持續一段時間，讓 Fed 踩下剎車以冷卻需求。