縱使房貸利率飆升 美國3月房價續較上年同期增逾20%

房貸利率的上升並沒有減緩 3 月房價的上漲。根據標準普爾 CoreLogic Case-Shiller 房價指數，3 月全美房價比 2021 年 3 月高出 20.6%，高於 2 月 20% 的漲幅。這項指數是截至 3 月底的 3 個月平均值。

《Mortgage News Daily》報導，30 年期固定房貸平均利率在 1 月初為 3.29%，3 月底為 4.67%。

Case-Shiller 的 10 大城綜合指數在 3 月年增 19.5%，高於 2 月的 18.7%。20 大城綜合指數同比成長 21.2%，高於上月的 20.3%。對於全美和 20 大城的綜合數據，3 月數據是 35 年來最高的年增變化。

按地區來看，鳳凰城 3 年來首次從漲幅榜首滑落，由坦帕 (Tampa) 取代。坦帕、鳳凰城和邁阿密的年度漲幅仍是最高，分別成長 34.8%、32.4% 和 32.0%。與截至 2022 年 2 月的年增率相比，截至 2022 年 3 月的 20 大城中有 17 個漲幅更高。

標普道瓊指數董事拉扎拉 (Craig Lazzara) 表示：「預計美國房價成長率將放緩的人，可能至少要再等一個月。」「截至 3 月的過去 12 個月，所有 20 大城的房價都出現兩位數的漲幅，其中 17 個漲幅相對於 2 月更快。」

價格漲幅最小的城市是年增 12.4% 的明尼阿波利斯、年增 12.9% 的華盛頓和年增 13% 的芝加哥，但仍保持兩位數年增率。

預計房價將開始回落，因為房屋銷售已經連續幾個月下降。然而，需求仍然很高，房地產經紀人報告，他們仍然接獲許多針對價格合理的房屋提出報價。更多的供應也將進入市場，因為賣家擔心會錯過火熱市場的最後幾天。