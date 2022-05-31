〈房產〉打炒房連環重拳挫全台買氣 房市高雄、桃園雙殺

接連一系列打房，買氣明顯受影響，產生交易遲滯狀態，房仲業住商機構企畫研究室統計旗下加盟店 5 月成交業績，全台與 4 月相比，減少 13.6%，比去年同期小增 1.6%。

住商機構統計 2022 年 5 月門市交易量，台北市月減 11.%，年增 7.5%；新北較上月減少 24.3%，年增 9.5%，桃園較上月減少 19.9%，年減 8.6%，台中較上月減少 16.4%，年增 0.6%，台南較上月減少 4.1%，年增 15.5%，高雄較上月減少 11.2%，年減 12.8%。住商機構企畫研究室資深經理徐佳馨指出，成交量反映買方心態，隨著政府一系列打房，加上預期六月份升息，民眾觀望心態更加濃厚，5 月銷售狀況僅比去年 5 月三級管制時多了 1.6%，且即使五月工作天數較多，連續兩個月下滑，顯見市場交易已經走冷。

統計全台六都 2022 年 5 月表現，相較於上月全數下滑，在年度表現上，桃園與高雄比去年五月差，其餘仍呈現成長，徐佳馨分析，後疫時代房價大跌不易，惟加價速度過快，將使得買盤猶豫，近期許多區域紛紛出現短期快速飆漲，造成買方不願意買單，亦使得交易表現趨緩，加上央行第五波箭在弦上，內政部平均地權修正案 9 月就要送審，對中南部預售市場產生相當影響，例如高雄，確實有個案透過房仲業者協助平轉或小賺方式出手，惟多以中小坪數、投資型產品為主，雖未出現倒貨潮，卻已經是近期以來較明顯的賣方拋售，後續值得留意。

大家房屋企畫研究室副理郎美囡表示，在通膨壓力下，預估央行可能將有更進一步的升息動作，不過現階段利率仍在低檔，剛性自用買方進場更具信心，而置產型買方也有以不動產抗通膨的盤算，對於購屋人來說，除在意成交價格外，也應該妥善規劃財務，避免因為升息造成壓力。