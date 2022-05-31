〈房產〉全台最大捷運聯開案招標 估吸引520億元投資

全台最大捷運聯開案十四張站暨南機廠土地開發案，今 (31) 日正式公告招商。仲量聯行董事總經理趙正義表示，此案為新北環狀線與安坑輕軌交會站，基地面積約 4.3 萬坪，將規劃複合式大型商業及住宅開發，提供優質便利居住環境，預計投資 520 億元，商場及辦公室進駐後可創造約 1.2 萬個就業機會。

新北市政府捷運局局長李政安指出，新北捷運車站土地開發就如同方舟 (Ark) 帶動周邊地區繁榮，加上串聯各個站點所構成捷運路線 (Metro)，象徵將乘載著新北市發展願景，帶動整個都會區城市翻轉成為新地標。

此聯開案位居新店溪河畔，以環狀線連結新店線、安坑輕軌連結安坑地區，雙捷運優勢型塑大新店生活圈，以快速道路 15 分鐘直達信義計畫區、串聯雙北核心地區。安坑輕軌將於 2022 年底完工通車，交通便捷路網將打造安居樂業的大新店共榮捷運生活圈，使其成為雙北重要核心發展及企業辦公首選區域。

此聯開案區位南側之央北區段徵收區（央北重劃區），為新北市住宅房市發展重點區域之一，公共建設建置完善及引入人口匯集；緊鄰的十四張（B 單元）區段徵收區預計 2026 年完成工程作業，提供寬敞道路系統、轉運站、公園等公共服務設施，使本區域生活環境更臻完善。

仲量聯行董事總經理趙正義表示，本案投資人未來開發工程係從人工平台層開始規劃興建，與現有捷運設施共構範圍僅為地下 2 層的停車場空間，和其他場站地上建築尚須與捷運站體共構的工程界面比起來，更為簡單且便於規劃，整體開發榮景可期。

仲量聯行積極參與新北市政府捷運土地開發推動政策，環狀線板新站已於 5 月 23 日截標，現正進行甄選，預計第三季與最優申請人完成簽約，新埔民生站及新北產業園區站正公告招商中；三鶯線永吉公園、三峽站等預計今年第四季公告招商。