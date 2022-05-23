〈房產〉建商搶進商業地產 採雙軌式營運布局攻守兼備

商仲業者統計，今年第一季全台大型不動產投資市場，總投資額達 880 億元，為 20 年來同期第三高，且今年第一季商用不動產市場交易，重現去年淡季不淡的態勢，世邦魏理仕台灣整理 2021 至 2022 年第一季「全台前十大旅宿業不動產交易」中發現，建商正積極布局各類型旅館產品。

同時，全台工業地近五年地價，除東部以外，都有兩成以上的漲幅，長線佈局轉往南部搶進極具發展潛力的工業土地，還有空間。

世邦魏理仕台灣觀察 2021 至 2022 年第一季「全台前十大旅宿業不動產交易」發現，交易多數為建商趁機佈局。世邦魏理仕台灣指出，建商全台獵地，用「資產管理的概念」採雙軌式經營，一方面積極轉進開發潛力強的中南部推案, 一方面也收購既能轉做辦公室收租、也能做飯店經營的標的，透過多角化經營，創造穩定收入，積極幫股東創造利潤。

對於未來數季旅館投資市場表現，世邦魏理仕台灣研究部主管李嘉玶認為，針對「台北精華區旅館」，小型商旅業主和潛在投資人，在價格認知與期待上仍存在落差，將導致交易協商的時間拉長。另一方面，在新一波疫情干擾下，部分中大型旅館業者，預料於租約到期時順勢終止營業，其中若是符合重建資格的旅館，房東則可能尋求與開發商合作的機會。

而位於主要城市內成熟重劃區、基地達一定規模的「成熟重劃區旅館」，其土地開發價值與潛力備受投資人青睞，若條件合適，可望吸引大型建商以高於市場行情的價格購買此類型土地。

此外，根據世邦魏理仕台灣研究部統計數據發現，全台工業地近五年地價，除東部以外，都有兩成以上的漲幅。各區工業地都奇貨可居，北部工業區價格驚人，五股工業區平均地價達單坪 92 萬元以上；而南部工業地產價格也是逐年上漲，如高雄市主要工業區平均地價，即於去年內成長 5.6%。