〈房產〉Q1辦公服務類核發建照暴增3倍 改寫近五年新高

市場資金湧現並持續看好不動產市場，商辦產品具高租金收益及穩定性，出現補漲態勢。統計顯示，今年第一季辦公服務類建照核定總樓地板面積 133.1 萬平方公尺，佔總建照 1071.6 萬平方公尺的 12%，較去年同期暴增 3 倍，創近五年同期新高。

鄉林不動產研究室指出，建商、企業與壽險業不約而同地搶進收益型辦公大樓及店面開發。台北市近三年商辦租金指數上升 2.93%、A 辦及商業指標區主要路段租金指數上漲 5.02%，導致交易額與租金更雙雙創新高價，不僅信義區大漲，連士林區商辦也因北投士林科技園區的帶動下，新建商辦每坪行情 3000 元起跳。

中美貿易戰引海外資金回流，帶動台商加碼投資，經濟部統計到 4 月底止投資台灣 3 大方案，已帶動 459 家企業投資，商辦需求大增，租金持續走高。

根據內政部 2022 年第一季建照核發統計，今年第一季住宅類建築物樓地板面積總計 544 萬 9870 平方公尺領先，其次為廠房、倉儲等工業不動產 232 萬 4971 平方公尺；辦公服務類居第三；唯獨旅館、百貨商場及娛樂業等受新冠肺炎疫情影響，今年商業類核發建照樓地板面積僅有 13 萬 6378 平方公尺。

工業倉儲類建照樓地板面積近年逐年增加，辦公服務類也同樣倍數增加，今年首季全台辦公服務與零售類場所申請建照樓地板面積達 133 萬 1435 平方公尺，較去年同期的成長三倍，且佔總建照的比重達 12%，成長增幅明顯。

商辦熱，新北市板橋區 3 月即出現今年最高總價的商辦交易，坐落板橋區中山路一段和民權路口的整棟 12 層樓商辦，由菡生管顧公司以 16.8 億元買下，該大樓原來即由菡生婦幼承租，等於是以租客買下屬於自己的產業，既省了租金又置產，算盤打得相當精；而第一金人壽近日也宣佈加碼投資商用不動產，自內湖商辦到捷運中山站的聯開大樓，再鎖定大台北捷運站周邊商用不動產為投資目標。

鄉林不動產研究室指出，商辦需求升溫，北市 A 辦大樓的租金天花板愈來愈高、市場差異化也大，頂級商辦主要租客包括外商企業、熱門新創產業、醫療健診及醫美等產業，願意承擔較高租金，爭取進駐指標商辦，看中的就是黃金門牌號、高曝光度及門面效益。像是台北 101 去年 12 月的高樓層 80 樓，實價登錄出現每坪租金衝上 5000 元的新高價，而信義計劃區商辦租金也上漲到 3200 元以上。