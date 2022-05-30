〈房產〉單身商機興起 全台自助洗衣店店數創新高

財政部不動產資訊平台統計顯示，今年 3 月全台自助洗衣店店數創下新高 2289 店，反映單身、學生、外出工作租屋族等市場龐大，衍生出自助洗衣的商機。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，自助洗衣市場包括學生族群、單身族、頂客族、小家庭與外來的工作客層，加上現在建築設計規劃陽台空間越做越小，也增加正常家庭對於自助洗衣的使用需求，自助洗衣店並不是什麼新的概念，但業者也知道國人不僅是希望滿足洗衣烘衣的需求，還希望有更好的消費體驗，因此衍生出更多裝潢更新穎與複合式功能的自助洗衣場所，且和許多行業發展軌跡類似，連鎖化也是一個新的趨勢。

根據統計資料顯示，2018 年以來，自助洗衣店店數就呈現逐月緩慢增加的趨勢，2018 年 3 月全台共 1243 店，到今年 3 月已經成長到 2289 店，4 年期間快速增加約 1000 店，成長幅度高達 8 成。

以六都的分布來看，店數最多的並非人口數量最多的新北市，反而是台中市的 335 店，其次則是桃園市的 298 店，高雄市的 280 店，新北市 271 店與台北市的 248 店，顯示年輕人口與外來人口越多的區域，市場需求越為強勁。

根據洗衣連鎖業者統計，依照每家店的大小規模差異，投入金額約在 300-700 萬元不等，預計 5-8 年能夠回本營利，加盟業者可以幫忙培訓。另外，也有加盟業者早年試算，準備 280 萬元，扣除房租，水電、瓦斯開銷與折舊後每月利潤約 2.7 萬元，平均每年利潤約 32.4 萬元。

至於加盟能夠成功的關鍵，還是點位的選擇，周邊是否有足夠的人流，店租也要控制得宜，周邊是否好停車等等，除了地段的挑選外，店內的設計規劃也要足夠吸睛，甚至還要搭配會員活動等促銷，才能夠綁住消費者。