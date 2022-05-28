美國連假出遊旺季到 汽油需求卻浮現疲軟跡象 

美國汽油價格高昂，使 5 月中旬的汽油需求下降到 10 年內前最低的水準，並凸顯一部分消費者在本周末三天連假到來之前已經開始改變駕駛習慣。

美國本周末為陣亡將士紀念日三天連假，由於天氣已經回暖，這一向是開車出遊和用油旺季。但美國能源資訊局 (EIA) 本周公布的數據顯示，以四周移動均值衡量的汽油需求截至 5 月 20 日降到 880 萬桶，若不計 2022 年美國防疫封鎖那段期間，上回要回溯到 2013 年才有如此低的水準。

汽油價格高漲是壓制需求的主因，美國普通無鉛汽油的價格周四達每加侖 4.60 美元，比一年前上漲 46%，全美 50 州汽油價格在上周全面突破每加侖 4 美元整數關卡。

分析師預測，高汽油價現象短期不會改變，摩根大通甚至預測到 8 月以前會跳漲到每加侖 6.2 美元。

儘管最近需求下降，分析師表示，美國民眾對旅遊需求仍比前兩年疫情期間更高，因為高儲蓄率和低失業率有助減輕高昂的加油費負擔。

GasBuddy 石油分析部門主管 Patrick De Haan 說：「消費者對汽油價格的焦慮，沒有 2008 年金融海嘯那時嚴重。若經通膨調整，當年的汽油比現在還貴。我們認為，高油價不至於讓消費者打退堂鼓、放棄開車。」

高油價讓一小部分消費者改變開車習慣。(圖: AFP)

拜登幾乎束手無策

美國總統拜登正盡一切努力阻止汽油價繼續上漲，包括釋出戰略儲油 (SPR)、放寬夏季實施的高乙醇汽油 (混合燃料 E15) 禁售令等，但汽油價格仍處於歷史高點。

拜登現在手邊選項所剩無幾，唯一最快見效的方法是呼籲美國消費者停止開車，但不僅不在他能全權掌控的範圍，還有前總統卡特 (Jimmt Carter) 連任失敗的例子可做警惕。

彭博分析拜登的剩餘選項，但幾乎每一個都弊大於利。這些選項包括：提高煉油產能 (但產能提升空間有限)；取消空汙法的燃料規定，以在燃料中加入低成本的丁烷 (環保人士抗議)；調降生質燃料混合的配額規定 (違背對種植黃豆和玉米州農民的承諾)；禁止汽油出口 (恐導致煉油商減產以保護利潤)。

其他還包括：取消油輪需「雇用美國人、在美國製造和註冊」的規定，以降低水路載運成本 (造船商、船東和勞工是民主黨票倉)；暫時取消聯邦汽油稅 (影響道路修繕基金收入)；徵用美國緊急燃料庫存 (庫存量不多)。

Height 資本市場研究部門主任 Benjamin Salisbury 說：「沒有什麼一針見效的方法。每個方法都會造成某種後遺症，甚至可能弊大於利。」