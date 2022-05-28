疫後組織調整 投行示警美企裁員規模恐達上百萬人

支撐美國經濟的就業市場近來閃現警訊，招聘職位自高點回落之際，越來越多企業示警將啟動裁員計畫，美國投行 Piper Sandler 也警告，隨著企業在疫情之後調整組織，裁員規模恐達上百萬人。

Revelio Labs 發布數據顯示，衡量美國總招募人手的指標已自 2021 年 10 月的高點急遽下跌，其中又以工業、非必需消費品職缺降幅最大。

左：標普 500 指數成分股企業招聘職位急遽下跌；右：按各大板塊來看，職位數下滑主要由工業和非必需消費品板塊拖累 (圖：Zerohedge)

Piper Sandler 首席經濟學家 Nancy Lazar 表示，後疫情時期的組織調整，代表接下來可能會有更多裁員消息，許多公司在疫情期間招募太多員工且支付過高的薪水。

人力資源公司萬寶盛華集團 (ManpowerGroup) 執行長 Jonas Prising 說：「薪資通膨已經達到雇主無法承擔的地步，我的消費者和客戶不會接受我把這些成本轉嫁出去，因此我們必須開始壓低成本。」

Piper Sandler 表示，從疫情中受惠的產業一下子新增太多產能，隨著他們開始意識到這件事，未來裁員規模恐達上百萬人。

此外，在這波裁員周期下，最有可能首當其衝的，就是疫情期間享受最大薪資增長的低收入群體。

對美國整體經濟來說，裁員與薪資增長放緩的影響固然令人震驚，但根據摩根士丹利 (Morgan Stanley) 計算，這對美國最貧窮的 20% 人口影響更大。

Piper Sandler 說，這是因為他們的超額現金 (excess cash) 比疫情爆發前還要少，換句話說，他們比美國總統拜登祭出大規模刺激措施之前更窮，且後續恐怕有更多人會被拖下水。

(圖：Zerohedge)

按上述圖表來看，美國前 20% 富人的超額現金平均較疫情前多出 5.7 萬美元，最窮的 20% 人口平均減少 96 美元，形成富者更富、貧者越貧的極端局面。