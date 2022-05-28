〈能源盤後〉夏日駕駛季周末開跑 WTI原油登上11周高點

原油期貨價格周五 (26 日) 上漲，本周強勁收高，隨著夏日駕駛季將於陣亡將士紀念日周末開跑，WTI 原油期貨價格登上 11 周以來最高收盤價。

能源商品價格

7 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 98 美分或 0.9%，收每桶 115.17 美元，為最前月契約自 3 月 11 日以來最高收盤價。

WTI 原油期貨價格本周收升 4.3%，且為連續第五周收高。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 2.03 美元或 1.7%，收每桶 119.43 美元，為 3 月 25 日以來最高收盤價。

7 月交割的天然氣期貨價格下跌 1.9% ，收每百萬 Btu 8.727 美元。

6 月交割的汽油期貨價格上漲 3.6%，收近每加侖 4.0158 美元。

6 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.9%，收每加侖 4.003 美元。

市場推動力

由於歐盟同意禁運俄羅斯石油的可能性越來越大，德國商銀大宗商品分析師團隊近期調升未來 3 季每一季的油價預測，因為這將增加對非俄羅斯石油的需求，亦即支撐 Brent 原油和 WTI 原油價格上漲。

然而，分析師認為，儘管供應風險揮之不去，但石油市場將在下半年看見供需平衡，因此該團隊預計今年下半年油價將回落至每桶 100 美元以下。

石油市場在年初受到擠壓後，過去幾周明顯平靜下來。3 月初，俄軍入侵烏克蘭後不久，Brent 原油價格衝上 13 年半高點，達每桶近 140 美元。

由於能源資訊署 (EIA) 發布的數據顯示，天然氣庫存急劇下降，激勵天然氣價格在本周稍早觸及 2008 年以來最高水準，但周五價格回落。

本周末為美國陣亡將士紀念日周末，即夏日駕駛季的開始。能源市場下一個近期催化劑預計將在下周到來，屆時石油輸出國組織 (OPEC) 各國石油部長，以及俄羅斯等盟國將舉行視訊會議討論產量計畫。

