全美汽油均價突破4美元 小摩：今夏恐飆破6美元

摩根大通全球大宗商品研究主管 Natasha Kaneva 表示，隨著越來越多美國人開車上路，汽油的儲存量水準已經下降，汽油價均價史上首次突破每加侖 4.50 美元，但這波漲勢恐怕才剛開始，今年夏季美國汽油價格可能會攀升至 6 美元以上。

汽油價格再上漲的原因有幾個：俄軍入侵烏克蘭而招致制裁，導致俄羅斯的石油和精煉燃料出口量銳減，全球供應總量下降。美國煉油廠戮力將美國柴油和汽油出口海外以填補空缺，結果導致更難以滿足國內需求，尤其煉油廠更受鼓勵將柴油運至歐洲，因為在當地供應缺乏下，歐洲價格飆漲。

此外，美國煉油廠運輸至墨西哥和其他國家的汽油較過去幾年增加 10 萬桶 / 日以上，進一步消耗了供應。在過去 5 年中，美國 5 月中旬平均汽油儲存量約 6500 萬桶，今年同期卻不到 5500 萬桶，Marathon Petroleum (MPC-US) 和 Valero (VLOUS) 等煉油商一直在賺取可觀的利潤。

Kaneva 寫道：「煉油廠通常會在夏日駕駛季到來前生產更多汽油，建立庫存。但今年自 4 月中旬以來，美國汽油庫存卻反季節性常態地下降，今日停在 2019 年來的季節性最低水準。東海岸的汽油庫存更加緊繃，降至 2011 年以來的最低水準。」

為了激勵煉油廠生產更多的汽油而不是柴油，價格將不得不上漲，這一點似乎已經發生。接近 4 月底時，柴油對汽油每加侖溢價 1.63 美元，為有史以來最高溢價，但現在已經改為汽油較柴油每加侖溢價 15 美分。

全美 50 州均首次突破 4 美元

Kaneva 預期，美國夏季高峰汽油用量達 970 萬桶 / 日，但能使用的汽油量恐怕僅 910 萬桶 / 日，意味著每日將消耗庫存 60 萬桶，較以往消耗程度多了約 20 萬桶，8 月前恐讓美國庫存處於 1950 年代以來最低水準。

她寫道：「汽油庫存變化與紐約商品交易所汽油價格之間關係的迴歸分析表明，自現在到 8 月期間，汽油庫存減少約 6000 萬桶，會導致價格上漲 37%，即美國零售均價達每加侖 6.2 美元。」

眼前的局面何時能改變？倘若煉油廠開始趕忙生產更多汽油，或開始限制出口，價格可望下跌。 Kaneva 在報告中沒有提到美國經濟衰退，但這也可能造成影響。 無論如何，消費者都應該做好準備。