全美汽油和柴油再創新高價 每天較上月多支出1.25億美元

由於猖獗的通貨膨脹導致整體經濟的成本飆升，零售柴油和汽油價格周四 (12 日) 再度攀升至另一個歷史新高。

根據美國汽車協會 (AAA) 的數據，周四 1 加侖汽油的全美平均價格達到 4.418 美元。價格未經通貨膨脹進行調整。

汽油和柴油價格之前曾在周二 (10 日) 和周三 (11 日) 創下歷史新高。

根據 GasBuddy 分析師德哈恩 (Patrick De Haan) 的說法，消費者現在每加侖支付的費用比上個月增加 32 美分，這意味著每天在汽油上的花費增加 1.25 億美元。

這些價格比去年高出每加侖 1.41 美元。

在俄羅斯入侵烏克蘭之後，全美汽油平均水平在 3 月超過每加侖 4 美元，之後就一直保持在該水平之上。

加州的平均水平最高，為 5.853 美元。在全州的十個郡，平均價格現在高於 6 美元。

柴油零售價格周四也創下新高。1 加侖的全美平均價格現在是 5.557 美元，比上個月上漲 53 美分。

價格飆升的部分原因是原油轉化為日常使用的汽油等產品的煉油產能已經接近滿載運轉。

煉油產能低於疫情前，而隨著全球經濟復甦，對石油產品的需求有所回升。對俄羅斯油品的制裁也進一步加劇了本已緊張的市場。

國際能源署 (IEA) 周四表示：「無論地區和復雜性如何，我們所有的煉油廠利潤率指標在 4 月首次達到 2 位數。」「目前幾乎普遍的產品短缺、低庫存和煉油廠產能瓶頸，導致短期供應缺乏彈性，幾乎所有產品的缺口都達到非常高的水平。」