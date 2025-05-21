〈美股盤後〉特斯拉盤中強彈3.8% 標普止步連六紅
鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電
在投資人持續消化企業財報與川普減稅法案消息之際，大型科技股領漲動能減弱，美股週二 (20 日) 震盪走低。標普收跌 0.39%，止步連六勝，那指下挫 0.38%，道瓊下滑 114.83 點。
美債殖利率週二呈現漲跌互見的走勢，2 年期美債殖利率下跌 1.1 個基點至 3.969%，收在逾一週以來最低，而 10 年期美債殖利率收 4.479%，連續第二交易日攀升。
川普減稅法案在眾議院持續面臨挑戰。據悉，美國總統川普週二未能成功說服部分眾議院共和黨員放棄對「州與地方稅額抵扣上限」(SALT) 條款的反對立場，恐使原定於陣亡將士紀念日連假前完成立法的目標落空。
在貨幣政策方面，聯準會官員談話持續暗示貨幣政策按兵不動。聖路易聯邦準備銀行總裁穆薩列姆 (Alberto Musalem) 週二表示，貨幣政策目前處於良好定位，並淡化關稅對通膨的影響，認為這只是暫時的提振。
美股週二 (20 日) 主要指數表現：
焦點個股
NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭普遍低迷。Meta (META-US) 跌 0.52%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.92%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.54%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.15%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.01%。
費半成分股漲跌不一。輝達 (NVDA-US) 跌 0.88%；應用材料 (AMAT-US) 跌 0.13%；博通 (AVGO-US) 漲 0.46%；高通 (QCOM-US) 漲 0.08%；AMD (AMD-US) 下跌 1.07%；美光 (MU-US) 跌 0.56%。
台股 ADR 逾半收黑。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.03%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.30%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.88%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.05%。
企業新聞
特斯拉 (TSLA-US) 一度上漲 3.8%，隨後漲幅收斂，收漲 0.51% 至每股 343.82 美元。特斯拉執行長馬斯克表示，未來他將大幅縮減政治捐款，將逐步把重心拉回特斯拉與其他企業經營。同時，特斯拉計劃在今年 6 月底前，讓首批無人自駕計程車 (Robotaxi) 於德州奧斯汀上路。
Alphabet (GOOGL-US) 下滑 1.54% 至每股 163.98 美元。Alphabet 子公司 Google 在年度開發者大會上推出高階訂閱方案「Google AI Ultra」，月費 249.99 美元，這個價格高於 ChatGPT 的高階訂閱服務 (200 美元)，顯示 Google 正積極尋求進一步商業化其 AI 技術。
輝達 (NVDA-US) 收低 0.88% 至每股 134.38 美元。輝達執行長黃仁勳表示，美國對晶片出口中國的新限制將使輝達損失約 150 億美元營收，並可能導致美國政府流失約 30 億美元稅收。他坦言，針對 H20 晶片的額外禁令「非常痛苦」。
量子運算公司 D-Wave Quantum (QBTS-US) 宣布推出最新一代量子電腦，該股狂飆 25.93% 至每股 16.56 美元。
家得寶 (HD-US) 週二股價走弱 0.58% 至每股 377.05 美元。家得寶維持全年銷售預測不變。該公司高層表示，該零售商不會因為關稅而提高價格。
華爾街分析
標普自 4 月低點反彈以來累計上漲超過 20%，目前距離歷史高點僅剩約 3%。但投資氣氛開始轉為謹慎，反映出市場正等待更多政策與經濟數據的明朗化。
盈透證券高級經濟學家 José Torres 指出：「標普結束連六升，市場參與者正評估稅收政策預期變化，對經濟成長、通膨與財政赤字所帶來的影響。」
美銀財富管理部投資總監 Bill Northey 表示：「市場此前對關稅政策調整作出劇烈反應，接著又因政策緩解迎來強彈，目前投資人正處於『樂觀但缺乏明確方向』的階段。」
數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主
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