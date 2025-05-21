〈美股盤後〉特斯拉盤中強彈3.8% 標普止步連六紅

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-05-21 05:27

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在投資人持續消化企業財報與川普減稅法案消息之際，大型科技股領漲動能減弱，美股週二 (20 日) 震盪走低。標普收跌 0.39%，止步連六勝，那指下挫 0.38%，道瓊下滑 114.83 點。

美債殖利率週二呈現漲跌互見的走勢，2 年期美債殖利率下跌 1.1 個基點至 3.969%，收在逾一週以來最低，而 10 年期美債殖利率收 4.479%，連續第二交易日攀升。

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川普減稅法案在眾議院持續面臨挑戰。據悉，美國總統川普週二未能成功說服部分眾議院共和黨員放棄對「州與地方稅額抵扣上限」(SALT) 條款的反對立場，恐使原定於陣亡將士紀念日連假前完成立法的目標落空。

在貨幣政策方面，聯準會官員談話持續暗示貨幣政策按兵不動。聖路易聯邦準備銀行總裁穆薩列姆 (Alberto Musalem) 週二表示，貨幣政策目前處於良好定位，並淡化關稅對通膨的影響，認為這只是暫時的提振。

美股週二 (20 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 114.83 點，或 0.27%，收 42,677.24 點。

那斯達克指數下跌 72.75 點，或 0.38%，收 19,142.71 點。

S&P 500 指數下跌 23.14 點，或 0.39%，收 5,940.46 點。

費城半導體指數下跌 6.93 點，或 0.14%，收 4,890.78 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 69.27 點，或 0.51%，收 13,579.15 點。

標普 11 大板塊多收黑，能源 (-0.99%)、通訊服務(-0.76%) 與非必需消費 (-0.59%) 跌幅居前，公用事業 (+0.29%)、醫療保健 (+0.27%) 表現相對相對穩健，逆勢收漲。 (圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭普遍低迷。Meta (META-US) 跌 0.52%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.92%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.54%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.15%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.01%。

台股 ADR 逾半收黑。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.03%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.30%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.88%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.05%。

企業新聞

特斯拉 (TSLA-US) 一度上漲 3.8%，隨後漲幅收斂，收漲 0.51% 至每股 343.82 美元。特斯拉執行長馬斯克表示，未來他將大幅縮減政治捐款，將逐步把重心拉回特斯拉與其他企業經營。同時，特斯拉計劃在今年 6 月底前，讓首批無人自駕計程車 (Robotaxi) 於德州奧斯汀上路。

Alphabet (GOOGL-US) 下滑 1.54% 至每股 163.98 美元。Alphabet 子公司 Google 在年度開發者大會上推出高階訂閱方案「Google AI Ultra」，月費 249.99 美元，這個價格高於 ChatGPT 的高階訂閱服務 (200 美元)，顯示 Google 正積極尋求進一步商業化其 AI 技術。

輝達 (NVDA-US) 收低 0.88% 至每股 134.38 美元。輝達執行長黃仁勳表示，美國對晶片出口中國的新限制將使輝達損失約 150 億美元營收，並可能導致美國政府流失約 30 億美元稅收。他坦言，針對 H20 晶片的額外禁令「非常痛苦」。

量子運算公司 D-Wave Quantum (QBTS-US) 宣布推出最新一代量子電腦，該股狂飆 25.93% 至每股 16.56 美元。

家得寶 (HD-US) 週二股價走弱 0.58% 至每股 377.05 美元。家得寶維持全年銷售預測不變。該公司高層表示，該零售商不會因為關稅而提高價格。

華爾街分析

標普自 4 月低點反彈以來累計上漲超過 20%，目前距離歷史高點僅剩約 3%。但投資氣氛開始轉為謹慎，反映出市場正等待更多政策與經濟數據的明朗化。

盈透證券高級經濟學家 José Torres 指出：「標普結束連六升，市場參與者正評估稅收政策預期變化，對經濟成長、通膨與財政赤字所帶來的影響。」

美銀財富管理部投資總監 Bill Northey 表示：「市場此前對關稅政策調整作出劇烈反應，接著又因政策緩解迎來強彈，目前投資人正處於『樂觀但缺乏明確方向』的階段。」