Yardeni：全美家庭汽油支出已達年均5000美元

根據 Yardeni Research 的數據，美國家庭現在每年花在汽油上的支出相當於 5000 美元，高於一年前的 2800 美元。

Yardeni 指出，3 月的汽油年支出率為 3800 美元。該公司指出，在 5 月 16 日當周，全美汽油零售價達到創紀錄的每加侖 4.59 美元。

Yardeni 在報告中說，「難怪消費者信心指數如此低迷。令人驚奇的是，4 月和 5 月的零售銷售卻是如此強勁。」

Yardeni 表示，消費者收入經通膨調整後幾乎沒有成長，但他們已經累積了大量儲蓄，而且他們使用信用卡的程度也越來越高。

但 Yardeni 表示，不要與美國消費者對作，「當我們快樂時，我們會花錢。當我們沮喪時，我們會花更多錢！」

周二 (17 日) 公布的 4 月零售銷售數據出人意料地強勁。較去年同期成長 8.2%。

4 月汽油銷售其實比 3 月下降，因為價格在 5 月上漲至創紀錄水平之前曾暫時下跌。根據美國商務部的數據，4 月汽油支出較一年前猛增近 37%。

美國汽車協會 (AAA) 表示，一年前汽油價格為每加侖 3.04 美元。本周所有 50 州的平均價格均升至每加侖 4 美元以上。

根據 AAA 網站，全美平均汽油價格周三 (18 日) 為每加侖 4.57 美元。