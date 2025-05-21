美情報：以色列疑準備襲擊伊朗核設施 黃金油價聞訊揚

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-05-21 06:45

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多家美媒週二 (20 日) 報導，美國已獲得新情報顯示，以色列正在準備襲擊伊朗的核設施，儘管川普政府正努力與德黑蘭達成外交協議。受此消息影響，黃金期貨聞訊升穿每盎司 3,300 美元，美國西德州中級原油 (WTI) 跳漲超 2%。

美方情報顯示，以色列近期已完成空軍演習並調動空用彈藥，加上截獲的軍事通訊內容，顯示其軍方可能正為潛在的攻擊行動做準備。

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儘管目前尚無明確證據表明以色列政府已下達最後決策，但官員指出，「以色列對伊朗核設施發動打擊的可能性，已在過去數月顯著上升。」

(圖片：shutterstock)

美國總統川普雖已表示，若與伊朗的核協議談判失敗，將不排除動用軍事手段，但同時也對外交進程設下 60 天期限。該時限已於近日屆滿，然而美方目前仍以外交解決為優先。

以色列總理尼坦雅胡 (Benjamin Netanyahu) 則面臨來自國內與盟友的雙重壓力，既須避免接受對以色列而言「不安全」的協議，又不願破壞與川普政府的戰略聯盟。

有專家指出，若以方認為美國可能接受「無法接受的協議」，將更有可能單方面出擊，試圖迫使美方收回談判提案。

美國情報機構早在今年 2 月已發布評估報告，預測以色列可能在 2025 年內攻擊伊朗核設施。該報告指出，以色列可能動用戰機或長程飛彈，利用伊朗防空能力削弱的時機採取行動。不過，即便發動攻擊，也難以徹底摧毀伊朗核計畫。

目前，美伊談判的關鍵障礙在於鈾濃縮問題。美方要求伊朗全面停止濃縮鈾，以阻止其發展核武能力；而伊朗則堅持聯合國《禁止核子擴散條約》(NPT) 下擁有和平用途的濃縮權利，並拒絕讓步。

根據知情人士說法，美國總統川普特使魏科夫 (Steve Witkoff) 已向伊方遞交一份新提案，試圖在保障美國安全底線的同時避免對伊朗造成羞辱。不過，目前該提案尚未獲得川普最終批准。

伊朗最高領袖哈米尼 (Ayatollah Ali Khamenei) 則於本週公開表示，不認為與美國的核談判會取得具體成果，並批評美方要求伊朗停止鈾濃縮是「重大錯誤」。

在美國國內，情報部門已開始加強監控以色列動態，以因應突發事態。但一名白宮官員強調，除非遭遇重大挑釁，美國目前不會協助以色列執行軍事行動。